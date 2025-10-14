La Selección Colombia avanza en su camino hacia el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, pues su primer partido post Eliminatorias fue un éxito, recordando que venció a México 4-0 en un compromiso muy sólido y contundente.

Ahora, para seguir afianzando la idea de juego y encontrar los nombres adecuados que representen al país en la Copa del Mundo, el combinado nacional se mide contra otro de los anfitriones, Canadá, en el segundo compromiso de esta fecha Fifa.

Dicho partido se iba a jugar a las 7:00 de la noche, pero tocó hacer cambios en los horarios por la seguridad de los aficionados y los protagonistas en el terreno de juego.

A qué hora será Colombia vs. Canadá

Este compromiso, correspondiente a un amistoso preparatorio para la Copa del Mundo, se jugará a partir de las 7:30 de la noche en el estadio Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey.

¡𝙃𝙤𝙮 𝙟𝙪𝙚𝙜𝙖 𝘾𝙤𝙡𝙤𝙢𝙗𝙞𝙖, 𝙝𝙤𝙮 𝙟𝙪𝙚𝙜𝙖 𝙪𝙣 𝙥𝙖𝙞́𝙨! 🆚 🇨🇦

🗓 Martes 14 de octubre

🕞 7:30 pm (hora COL)

🏟 Sports Illustrated Stadium, Harrison, Nueva Jersey

🏆 Fecha FIFA

📺 @CanalRCN, App Canal RCN, @GolCaracol, Ditu#VenConColombia🇨🇴#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/htcItT3lR0 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 14, 2025

Según dio a conocer La FM, dicho cambio en el horario se dio debido a una predicción en el tiempo, pues todo indica que durante buena parte de la tarde las condiciones climáticas serán adversas y por eso se corrió unos cuantos minutos.

“Los motivos del cambio de horario no son confirmados, pero se habla de las condiciones climáticas de la zona del partido que estarían presupuestando una tormenta en las horas de la tarde, por lo que se hace este cambio de horario”, dijo el medio mencionado.

Y es que cabe destacar que en Estados Unidos tienen controles muy estrictos y precisos con respecto a las condiciones climáticas, por lo que hay confianza con que a las 7:30 sí se pueda llevar a cabo el partido sin ningún problema.

Cómo le ha ido a Colombia contra Canadá

A lo largo de la historia, colombianos y canadienses solo se han enfrentado en tres oportunidades: dos en amistosos y uno en torneo oficial, que, de hecho, fue una final.

El primer encuentro fue en 1998, cuando el combinado nacional consiguió una abultada victoria por 3-0 en Armenia gracias a los goles de Luis Perea, el ‘Pibe’ Valderrama y Jhon Jairo Tréllez.

Luego, en 2000 fue la final de la Copa Oro, el torneo de la Concacaf al que fue invitado el combinado nacional y aunque tuvo un gran rendimiento, en la llave decisiva cayó por 2-0.

Finalmente, el último encuentro fue en 2014, cuando en un juego disputado en Estados Unidos el cuadro ‘Cafetero’ ganó por 1-0 gracias a un solitario gol de James Rodríguez, quien remató de larga distancia luego de un tiro libre cobrado a riesgo.

