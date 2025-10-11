La Selección Colombia está exhibiendo una contundencia implacable y le propina un auténtico paseo a su similar de México, sellando un triunfo que impacta con fuerza en el AT&T Stadium. El marcador parcial reflejó un claro 3-0 a favor de la escuadra ‘cafetera’, que ha sabido capitalizar las oportunidades y muestra una notable eficacia en el área rival.

Si bien el inicio del partido fue de estudio, el primer golpe llegó gracias a Jhon Lucumí, quien rompió el cero para irse al descanso con una ventaja mínima que presagiaba un vendaval en la segunda mitad.

El complemento se convirtió en el escenario perfecto para el despliegue ofensivo colombiano, con James Rodríguez erigiéndose como el arquitecto de las jugadas decisivas. El segundo gol, una verdadera joya, fue obra de ‘Lucho’ Díaz. Tras un pase magistral del ’10’ entre líneas, Díaz demostró su calidad al definir con exquisitez, elevando la pelota por encima del arquero mexicano para duplicar la ventaja y encender a la tribuna.

La superioridad colombiana se consolidó definitivamente al minuto 64, con Jefferson Lerma sumándose a la fiesta goleadora. Una vez más, la pizarra y el talento de James Rodríguez fueron cruciales: tras un certero cobro de tiro libre del mediocampista, la defensa mexicana rechazó el balón, dejándolo servido para el volante del Crystal Palace. Lerma no dudó y empalmó un potente remate de volea que se coló en la red, estableciendo el 3-0 y poniendo un inalcanzable sello de goleada en el amistoso.

Con un Jhon Lucumí abriendo la cuenta en el primer tiempo, y las combinaciones estelares de James, Díaz y Lerma cerrando el marcador, la ‘tricolor’ muestra diversas facetas para dominar el encuentro y pone a soñar a Colombia con ser cabeza de serie del Mundial 2026 si sigue sumando puntos en estos juegos amistosos.

