La temporada del futbolista colombiano Jhon Jáder Durán está siendo toda una pesadilla, ya que luego de salir del Al Nassr y aterrizar en Turquía, se esperaba que tuviera un gran crecimiento de la mano de José Mourinho, pero el técnico fue despedido y él se lesionó apenas en los primeros juegos del año.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: A Jhon Durán se le complicaría la temporada (¿y el Mundial?); su lesión no sería inventada)

Desde entonces, Durán ha estado ausente de las canchas, ya que sigue en recuperación y por más de que de a pocos se ha sumado a los entrenamientos, todavía le quedan, al menos, tres semanas más fuera del terreno de juego.

Esta es una situación que no tiene felices ni a los aficionados ni a las directivas turcas, ya que si bien está a préstamo, Fenerbahce pagó una importante suma de dinero por tenerlo, una plata que no se ha visto recuperada en los partidos.

Lee También

Ante esto, desde Turquía ya indican que si no mejora de aquí a final de año, Fenerbahce podría romper el vínculo para devolverlo a la Liga de Arabia, una noticia muy desalentadora para el jugador colombiano.

“Si el dolor de Jhon Durán continúa y no puede rendir como se espera, una separación a mitad de temporada es una posibilidad sobre la mesa (…) La directiva del Fenerbahçe convocó al agente del jugador a Estambul y le dio un mensaje claro: ‘Si no se recupera, nos separaremos durante el descanso de mitad de temporada’”, dijo Sporx, uno de los medios deportivos más importantes de Turquía.

Esta es una noticia que le cae como balde de agua fría al jugador colombiano, ya que tenía la ilusión de recuperar su mejor nivel en su regreso al fútbol europeo, pero esta dolencia muscular no le ha permitido marcar los goles que se esperaban.

Y es que su recuperación aún está demorada, según comentó el mismo medio: “No se espera que esté disponible para el partido de Karagümrük después del parón internacional, pero está previsto que juegue en el partido de Gaziantep el 27 de octubre. El entrenamiento individual del futbolista, que saltó ayer al campo en Samandıra, continuará de forma controlada”.

Así las cosas, Durán ya suma ocho compromisos fuera de las canchas, por lo que los aficionados no están contentos y esperan que se recupere pronto para que los ayude a conseguir los objetivos de la temporada.

(Ver también: Primer revés para Jhon Jáder Durán en Fenerbahce: club no tuvo paciencia y tomó decisión)

Actualmente, Fenerbahce marcha cuarto en la Liga de Turquía con 16 puntos, producto de cuatro victorias y cuatro empates, a seis del líder que es el Galatasaray del colombiano Dávinson Sánchez.

* Pulzo.com se escribe con Z