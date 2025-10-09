Un gran susto se llevaron en la mañana de este jueves, 9 de octubre, los residentes de la urbanización la Moraleja en Madrid, capital de España, debido al incendio en una de las mansiones que se encuentran allí. Dicha vivienda es, nada más y nada menos, del futbolista brasileño Vinicius Jr, figura del Real Madrid.

Según las primeras informaciones compartidas por las autoridades, en la mañana recibieron la llamada de urgencias porque estaba saliendo mucho humo de aquella vivienda.

Al llegar a la zona, notaron que era en el sótano de la vivienda, más específicamente en el sauna de la misma, el cual habría tenido un problema eléctrico y por eso se prendió el fuego, destrozando toda la planta baja de la construcción.

De hecho, cuando llegaron los bomberos no tuvieron que hacer mucho trabajo porque la policía, con ayuda de extintores, ya había apagado el incendio, pero igual las llamas habían consumido muchos elementos de la vivienda.

Afortunadamente, las autoridades no reportaron ninguna persona lesionada ni intoxicada, ya que el jugador se encuentra concentrado con la Selección de Brasil para los juegos contra Corea del Sur y Japón, mientras que los trabajadores salieron a tiempo, solamente experimentando “un gran susto”.

El fuego se ha iniciado en la sauna del sótano de la vivienda, que ha quedado completamente calcinada. Vinicius, convocado con Brasil, no estaba en el domicilio. El humo ha llegado a llenar dos plantas de la casa, aunque no se han registrado heridos ni intoxicados. pic.twitter.com/aZXkgMqFfp — MARCA (@marca) October 9, 2025

Cuándo juega la Selección de Brasil

Por lo pronto, el extremo brasileño se mantiene enfocado en los partidos de preparación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, recordando que de la mano de Carlo Ancelotti clasificó en la quinta posición y espera conseguir el sexto título mundial.

Su primer partido de esta fecha Fifa será frente a Corea del Sur este viernes a las 6:00 de la mañana (hora colombiana), mientras que con Japón jugará el martes 14 a las 5:30 de la mañana.

