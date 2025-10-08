Este miércoles, ocho de octubre, la Selección Colombia Sub-20 jugó el partido correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo que se está llevando a cabo en Chile, un compromiso frente a Sudáfrica que fue bastante complicado.

De hecho, el primer tiempo estuvo bastante cerrado, pero igual, sobre el minuto 7, apareció Joel Canchimbo para darle la ventaja a la ‘Tricolor’, luego de un centro de Óscar Perea. Esta fue la anotación:

El segundo tiempo comenzó con una pesadilla para Colombia, ya que el guardameta Jordan García recibió un pase, se resbaló, el delantero rival se la quitó y terminó dándole un penalti. El primer remate lo tapó, pero se adelantó de la línea y por eso tocó repetirlo, dejando como resultado el empate del conjunto sudafricano. Este fue el penalti:

¡GOOOL DE SUDÁFRICA! Mfundo Vilakazi, de penal, pone el 1-1 parcial contra Colombia.#MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/A5IFYRsvPh — DSPORTS (@DSports) October 8, 2025

Sin embargo, este golpe le sentó bien a Colombia, ya que jugó con más fuerza y determinación hasta que al minuto 63 apareció el delantero de Millonarios Neyser Villarreal para mandar el balón al fondo de la red, anotando así su primer gol del campeonato. Este fue el tanto que le dio la ventaja y la clasificación a la ‘Tricolor’:

¡GOOOL DE COLOMBIA! Excelente remate de Néiser Villarreal en el área sudafricana para poner el 2-1 parcial.#MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/V58YD1U69Z — DSPORTS (@DSports) October 8, 2025

Finalmente, para sentenciar la victoria, de nuevo Neyser Villarreal marcó el 3-1 definitivo.

Así las cosas, el combinado nacional ya alcanzó la misma ronda de la edición pasada, los cuartos de final, pero espera seguir de largo para conseguir los objetivos.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Mundial Sub-20

Ahora, en los cuartos de final, el combinado nacional se medirá con España en un compromiso que se llevará a cabo el próximo sábado, 11 de octubre, a partir de las 3:00 de la tarde, justo antes del partido de mayores contra México.

