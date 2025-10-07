La Selección Colombia ya tiene en la mira el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, pues viene de clasificarse gracias a los resultados frente a Bolivia y Venezuela y por eso el objetivo ya está marcado.

De hecho, ahora tendrá unos amistosos preparatorios para llegar de la mejor manera a la Copa del Mundo, pues históricamente lo mejor que le ha ido al combinado nacional ha sido alcanzar los cuartos de final en 2014, pero la idea es que en esta edición se pueda avanzar más.

Es más, el histórico futbolista colombiano ‘Pibe’ Valderrama, excapitán del combinado nacional, habló con la prensa norteamericana y aseguró que el objetivo de la ‘Tricolor’ tiene que ser uno solo: la final del Mundial.

En diálogo con Fútbol de Primera, programa que se transmite en Estados Unidos, el ‘Pibe’, sobre el objetivo del combinado nacional, comentó: “En la final. Yo siempre he sido serio, siempre me comprometo. Eso no es presión, ya es hora”.

Sin embargo, aseguró que para conseguir ese objetivo se necesitan de dos jugadores muy importantes: James Rodríguez y Luis Díaz.

“No pueden faltar dos: James y Luis Díaz. Ellos no pueden faltar (…) James es la calidad de la selección. Cuando la selección juega sin James, juega distinto. Y no para mejor, para peor”, dijo.

Finalmente, el eterno capitán aseguró que lo bueno es que Néstor Lorenzo encontró por fin el 9 que le puede dar las soluciones necesarias, Luis Javier Suárez, que puede ser muy importante pensando en conseguir los objetivos.

Cuándo juega la Selección Colombia

Vale la pena recordar que en esta fecha Fifa, la Selección Colombia tendrá dos juegos muy interesantes contra los anfitriones de la próxima Copa del Mundo para medir en qué nivel está y qué cuestiones hay que mejorar.

El primero será frente a México el sábado 11 de octubre a partir de las 8:00 de la noche, para luego medirse con Canadá el martes 14 de octubre a partir de las 7:00 de la noche.

