Carlos ‘Pibe’ Valderrama volvió a encender el debate sobre las aspiraciones de la Selección Colombia. Fiel a su estilo directo y sin filtros, el samario lanzó un mensaje contundente desde el programa ‘Fútbol de Primera’, en Estados Unidos: el combinado nacional no solo debe pensar en hacer un buen papel en el Mundial de 2026, sino en llegar como mínimo a la final.

“[Veo a Colombia en] la final. Siempre he sido serio y comprometido cuando hablo de la Selección. No es presión, ya es hora”, afirmó Valderrama, dejando claro que su llamado no es una simple frase motivacional, sino una exigencia a la altura del momento que vive la ‘Tricolor’.

Acá, lo que dijo el ídolo samario:

Para Valderrama, el talento actual de Colombia no admite excusas. Considera que el equipo dirigido por Néstor Lorenzo cuenta con una base sólida que mezcla experiencia y juventud, además de futbolistas con recorrido en las principales ligas del mundo.

Durante la entrevista, Valderrama fue enfático al mencionar a dos jugadores que, para él, son indispensables en el camino hacia el éxito y no pueden faltar en la Copa del Mundo: James Rodríguez y Luis Díaz.

“No pueden faltar. James es la calidad de la Selección; cuando no está, el equipo juega distinto, y no para mejor, sino para peor”, afirmó el ‘Pibe’, subrayando el peso del capitán en la creación de juego y el liderazgo dentro del grupo.

Sobre Díaz, hoy figura del Bayern Múnich y referente ofensivo del equipo, el exjugador destacó su madurez y su papel como símbolo de la nueva etapa del fútbol colombiano. “La Selección Colombia está buena. ¿Qué le faltaba? Gol”, dijo, recordando que durante meses el conjunto nacional sufrió una preocupante sequía anotadora.

En ese contexto, Valderrama celebró la aparición goleadora de Luis Suárez, delantero del Sporting de Portugal, quien se ha convertido en una de las grandes noticias para la Selección en los últimos partidos.

“Decíamos ‘traiga aquel que metió dos goles’, llegaba a la Selección y nada […]. Ahí llegó el muchacho y metió cuatro. Hay que meterlo para que siga haciendo goles. En el fútbol hay que estar listo y él dijo ‘aquí estoy’”, comentó el ‘Pibe’, dejando entrever su entusiasmo con el rendimiento del atacante.

¿Cuándo es el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo para definir los grupos del Mundial 2026 se celebrará el viernes 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center en Washington D. C., Estados Unidos. La ceremonia tendrá lugar al mediodía (hora local), lo que equivale a las 11:00 a. m. en Colombia.

Aunque hubo reportes iniciales que mencionaban Las Vegas y su icónico recinto La Esfera como posibles sedes, la elección oficial recayó en Washington.

Acá, las mascotas del Mundial:

¿Cómo se desarrollará el sorteo?

Se repartirán las 48 selecciones en 12 grupos de cuatro equipos.

Los tres países anfitriones ya estarán asignados a puestos específicos: México como A1, Canadá como B1, y Estados Unidos como D1.

Los primeros dos de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzan a una nueva fase de dieciseisavos de final —una novedad derivada de la expansión del torneo—.

Se mantendrán reglas tradicionales del sorteo: evitar enfrentamientos entre selecciones de una misma confederación (excepto UEFA) y asignar el calendario de partidos conforme al bombo y al ranking Fifa.

