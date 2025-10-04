En las últimas horas se abrió un debate en redes sociales con la filtración de lo que sería la camiseta alternativa de la Selección Colombia para la Copa del Mundo de 2026, la cual tendría un diseño que rompe con la tradición y provoca controversia entre los aficionados.

(Vea también: [Video] Luis Díaz anotó gol con Bayern Múnich apenas a los 15 segundos a Frankfurt en Bundesliga)

La imagen, compartida por el periodista deportivo Guillermo Arango en su cuenta de X (anteriormente Twitter), muestra una prenda en tonos azules que dista mucho del azul clásico que ha caracterizado a ‘la Tricolor’ en ediciones pasadas.

Este nuevo uniforme, fabricado por Adidas, combinaría un azul marino intenso con toques de un azul menta más oscuro, creando un patrón zigzagueante que evoca olas o texturas abstractas, acompañado de detalles en amarillo fluorescente en el cuello, las mangas y el logo de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Lee También

Acá, la imagen en cuestión:

🇨🇴 Esta sería la camiseta alternativa de Colombia @FCFSeleccionCol en la Copa del Mundo 2026. 📸 @Footy_Headlines @juanjomedina_10 pic.twitter.com/6fxTAXM69v — Guillermo Arango (@guilloarango) October 4, 2025

La camiseta presenta un cuello en V con bordes amarillos, las tres franjas características de Adidas en los hombros también en amarillo, y el escudo de la FCF en el pecho izquierdo, con un balón dorado en su centro.

El diseño gráfico principal consiste en un estampado de líneas irregulares en tonos de azul y turquesa, que se extienden por todo el torso y las mangas cortas, dando un efecto dinámico y moderno.

A diferencia de las camisetas alternativas anteriores, que solían optar por azules más claros o incluso rojos y blancos para homenajear la bandera nacional, este modelo adopta un azul más profundo, lo que lo hace visualmente impactante pero alejado de la identidad tradicional de la selección.

Así sería el uniforme completo:

La filtración surgió de manera accidental a través de una publicación en Instagram del legendario futbolista italiano Alessandro Del Piero, quien borró rápidamente el post, pero no antes de que las imágenes se viralizaran.

En el contenido eliminado, se revelaron no solo la camiseta de Colombia, sino también las de otras selecciones como Argentina, México, Alemania y España, todas bajo el patrocinio de Adidas.

Sitios especializados como Footy Headlines han corroborado la información, señalando que este sería la indumentaria alternativa para el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

La FCF no ha emitido un comunicado oficial, pero fuentes cercanas indican que el lanzamiento podría ocurrir en los próximos meses, posiblemente alineado con las eliminatorias sudamericanas.

Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar, y aunque algunos hinchas elogian el diseño por su frescura y modernidad, la mayoría expresa críticas contundentes.

“Qué estaremos pagando”, “estamos mal”, “somos Jamaica ahora o qué”, “la azul es la de la derrota”, “no había una más horrible”, “qué fea”, “es espantosa”, “ojalá no sea la de visitante”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación de Arango.

Hay que cortar todo lazo con Adidas si esto es cierto — Zeus (@zeusmellamo) October 5, 2025

Horrible … — Jorge Mosquera (@JorgeMosqu84158) October 4, 2025

Horrible, no sirve ni para calentamiento. — Juan Carlos Serrano (@juankser1) October 4, 2025

Así que con esta porquería vamos a ganar nuestro primer mundial — Lucho Gallegos Téllez (@LuchoGallegos_T) October 5, 2025

¿Cuándo es el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo de la fase de grupos del Mundial de 2026 está programado para el 15 de diciembre de 2025 en Zúrich, Suiza. Allí se conocerá en qué grupo quedará ubicada la Selección Colombia y contra qué selecciones deberá enfrentar su primer reto en la cita orbital. El torneo, recordemos, se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, con la participación de 48 selecciones por primera vez en la historia.

La expectativa por conocer los rivales de Colombia es alta, sobre todo porque la ‘Tricolor’ ha mostrado una buena fase clasificatoria y sueña con hacer historia en un Mundial que tendrá un formato más extenso y con más equipos. En ese escenario, la camiseta alternativa podría ver acción en partidos donde el amarillo tradicional no sea permitido por coincidencia de colores.

* Pulzo.com se escribe con Z