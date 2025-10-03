La convocatoria de la Selección Colombia contra México y Canadá mostró el interés que existe dentro del cuerpo técnico no solo por probar nuevas caras, sino por mantener una nómina constante.

Los amistosos de octubre contra dos de los anfitriones del Mundial de 2026 se abre como la oportunidad para sincronizar las piezas dentro del seleccionado dirigido por el argentino Néstor Lorenzo.

Lo claro es que ese plan tendría un eventual escollo de confirmarse una información que salió a flote desde los medios del país manito y que un referente del periodismo colombiano expuso.

Convocados de México contra Colombia

Carlos Antonio Vélez remarcó que la convocatoria de México contra Colombia no tendría a todos los jugadores de primer nivel, en una decisión que dejaría al rival de turno con un menor nivel del esperado.

Lee También

“Según Récord de México, la selección de México tendría opciones C y D para armar la escuadra que jugará ante la Selección Colombia. La enorme cantidad de bajas en la plantilla titular abre esa opción. Lástima porque pierde valor la prueba”, afirmó el caldense desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter).

La publicación que el periodista mencionó es la de un reconocido diario deportivo mexicano, que señaló que el plan del técnico Javier Aguirre sería “incluir rostros poco frecuentes” y “darles minutos a futbolistas que normalmente no tendrían tanto protagonismo”.

La determinación de México de “probar nuevas combinaciones” (como dice Récord) se convierte en una amarga situación para un equipo como el colombiano que ha demostrado superioridad ante el seleccionado manito.

En los últimos dos amistosos contra el ‘Tri’, el resultado fue favorable para los dirigidos por Néstor Lorenzo, lo que refleja una tendencia clara en los últimos años. Si bien la idea era buscar un choque para medirse por lo alto, por ahora hay que aprovechar lo que presente México.

Esta fue la publicación de Vélez sobre la decisión de México:

Según @record_mexico la @miseleccionmx tendría opciones C Y D para armar la escuadra q jugará ante la @FCFSeleccionCol ..la enorme cantidad de bajas en la plantilla titular abre esa opción. Lástima por q pierde valor la prueba! pic.twitter.com/Pf4IWea7Sp — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) October 3, 2025

Convocatoria de Selección Colombia contra México y Canadá

El Departamento Deportivo de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), junto al cuerpo técnico dirigido por Néstor Lorenzo, anunció la lista de jugadores convocados para la doble fecha de partidos amistosos en territorio estadounidense.

Porteros

Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG)

David Ospina – Atlético Nacional (COL)

Kevin Mier – Cruz Azul (MEX)

Defensas

Álvaro Angulo – Pumas (MEX)

Daniel Muñoz – Crystal Palace (ING)

Dávinson Sánchez – Galatasaray (TUR)

Jhon Lucumí – Bologna (ITA)

Johan Mojica – RCD Mallorca (ESP)

Yáser Asprilla – Girona (ESP)

Juan Camilo Portilla – Talleres (ARG)

Yerry Mina – Cagliari (ITA)

Mediocampistas / volantes

Andrés Román – Atlético Nacional (COL)

James Rodríguez – Club León (MEX)

Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)

Jefferson Lerma – Crystal Palace (ING)

Johan Carbonero – Internacional SC (BRA)

Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)

Kevin Castaño – River Plate (ARG)

Richard Ríos – Benfica (POR)

Delanteros / atacantes

Luis Díaz – Bayern Munich (ALE)

Luis Suárez – Sporting CP (POR)

Rafael Santos Borré – Internacional SC (BRA)

Juan Camilo Hernández – Real Betis (ESP)

Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers (ING)

¿Cuándo son los amistosos de Colombia en octubre?

La Selección Colombia tiene programados dos amistosos para el mes de octubre de 2025 como parte de su preparación rumbo al Mundial de 2026. Estos partidos se llevarán a cabo en territorio estadounidense.

Sábado 11 de octubre : enfrentará a México en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, con hora local.

: enfrentará a en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, con hora local. Martes 14 de octubre: jugará contra Canadá en el Sports Illustrated Stadium de New Jersey.

La Federación Colombiana de Fútbol ya oficializó la convocatoria de jugadores para esos dobletes amistosos; el equipo concentrará primero en Plano, Texas, antes de trasladarse a Nueva Jersey para el segundo compromiso.

Estos duelos no solo sirven como preparación para consolidar la nómina que va para el Mundial, sino que de obtener buenos resultados y otros seleccionados fallan se abre la alternativa para ser cabeza de serie.

Por ahora, lo clave es tener un equipo consolidado de cara al torneo de mediados del próximo año, en la búsqueda por el sueño de hacer un buen torneo y, por qué no, ser campeones del mundo.

* Pulzo.com se escribe con Z