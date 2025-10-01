La Selección Colombia ya está con la mente puesta en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el cual se llevará a cabo a mitad del próximo año y al que el combinado nacional clasificó luego de ganarle en las últimas jornadas a Bolivia y Venezuela.

Para eso, disputará una cantidad importante de amistosos para seguir consolidando la idea de juego y que el técnico pueda probar algunos jugadores que pueden ser alternativas en la copa del mundo.

De hecho, en poco menos de 10 días el combinado nacional vuelve a jugar, por lo que desde ya se está mirando una posible lista de jugadores que pueden representar al país.

Cuál es la baja de la Selección Colombia

Sin embargo, desde ya hay un futbolista que estaba siendo analizado por el técnico argentino, pero que una lesión no le permitirá ser convocado: Nelson Deossa.

Y es que el volante colombiano, que llegó con bombos y platillos al Real Betis, solo ha podido jugar unos cuantos minutos en dos compromisos de la temporada, pero recientemente recayó de una lesión en el tobillo y por eso sería baja de la Selección Colombia.

Así lo confirmó el periodista Felipe Sierra, quien aseguró que estará fuera de las canchas por 10 o 15 días más y por eso no alcanzará a ser convocado por Néstor Lorenzo.

🚨 Nelson Deossa (25) estará de baja en #RealBetis en principio de 10-15 días más, dependiendo la evolución. La Selección Colombia lo iba a tener en cuenta, pero no será posible 🇨🇴 👀 Se plantea una recuperación que le quite el dolor que tenía en el tobillo pic.twitter.com/pLubggbFWY — Pipe Sierra (@PSierraR) October 1, 2025

Cuándo juega la Selección Colombia

Así las cosas, lo que se espera es que Lorenzo saque la convocatoria en los próximos días para los primeros amistosos previos al Mundial, que serán los siguientes:

Colombia vs. México: sábado 11 de octubre a las 8:00 de la noche.

Colombia vs. Canadá: martes 14 de octubre a las 7:00 de la noche.

Estos partidos, más allá que sirven para probar, también son muy importantes para seguir sumando puntos en el ránking de la Fifa, ya que así se definirán las cabezas de serie de los grupos del Mundial 2026.

