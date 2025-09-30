Luis Díaz sigue dando de qué hablar en Europa. El colombiano, que atraviesa un gran presente en el Bayern Múnich, estuvo en la órbita del Barcelona en el último mercado de fichajes, pero su contratación nunca se concretó.

Ahora fue el propio Deco, director deportivo del conjunto azulgrana, quien explicó los motivos por los que el guajiro no aterrizó en el Camp Nou. En diálogo con Mundo Deportivo, el exjugador portugués detalló que la intención del club era reforzar la banda izquierda, posición en la que veían a Díaz como una solución de primer nivel.

“Al ver la plantilla de la temporada pasada, veíamos que nos faltaba algo. Creíamos que ese rol lo haría Ansu [Fati], empezó bien la pretemporada, pero después las cosas no le salieron y con las lesiones se le complicó mucho. Podía jugar de banda izquierda y de ‘9’ dando esas soluciones, pero nos faltó este perfil en la plantilla”, indicó el portugués.

Acá, lo que dijo Deco:

Luego, agregó: “Luis Díaz encajaba en esto, Rashford encajaba, y después es un tema de negociación. Al otro lado hay un club y son clubes de un nivel muy alto, hablas de Liverpool y United. Estás lidiando con gente que tiene sus ideas”.

El guajiro era una de las cartas más atractivas en el mercado, especialmente porque su estilo de juego se ajustaba a lo que Flick pedía para el frente ofensivo. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando Liverpool dejó claro que no tenía intención alguna de desprenderse de su estrella.

“Desde el primer minuto con el tema de Luis Díaz, el Liverpool se puso bastante duro con no querer venderlo y así es más complicado, como si vienen a nosotros y no queremos poner a un jugador en el mercado. Lo de Luis se acabó viendo que sería imposible. Lo de Rashford se facilitó un poco más”, agregó el directivo portugués.

El Barcelona, que arrastraba dificultades financieras y dependía de ajustar salarios para inscribir jugadores, no podía asumir una operación tan costosa sin la colaboración del club inglés. Al no encontrar apertura en Anfield, la operación se congeló. El interés existió, pero el contexto no ayudó.

Mientras tanto, en el entorno del jugador se mantenía la expectativa. Díaz era consciente del interés de varios equipos de élite, pero su futuro se resolvió en Alemania. Ahí fue donde apareció el Bayern Múnich, decidido a dar el golpe en el mercado.

Cómo se dio la llegada de Luis Díaz al Bayern Múnich

Lo que para el Barcelona fue un imposible, el Bayern lo convirtió en una oportunidad. El club bávaro, que buscaba reforzar su frente de ataque con un extremo de jerarquía internacional, se movió con rapidez y cerró la contratación del colombiano por cerca de 75 millones de euros.

El movimiento sorprendió en España, pues mientras se especulaba con la negociación entre Barca y Liverpool, los alemanes ya habían avanzado con una propuesta firme. La directiva bávara valoró la capacidad de Díaz para adaptarse a diferentes roles ofensivos, su intensidad física y su regularidad en la élite del fútbol inglés.

Su fichaje fue uno de los más sonados del verano europeo y de inmediato se ganó un lugar en el once titular del técnico Vincent Kompany. En el arranque de la temporada, Díaz ha respondido con goles, asistencias y, sobre todo, con la entrega que lo caracteriza.

Hoy, Luis Díaz disfruta de un presente inmejorable en Múnich. Titular indiscutido, se ha convertido en un hombre clave para su equipo en la Bundesliga y la Champions League. Además, su crecimiento físico y táctico ha llamado la atención de la prensa alemana, que lo destaca como uno de los fichajes más acertados del verano.

