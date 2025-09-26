Luis Díaz volvió a decir presente con Bayern Múnich, y lo hizo con categoría. El futbolista se reportó con un impresionante gol para abrir el marcador contra el Werder Bremen, por la quinta fecha de la Bundesliga, la liga de Alemania.
(Le puede interesar: [Video] Luis Díaz regresó con gol a Bayern Múnich y hasta la suerte impulsa impresionante racha)
Sobre el minuto 22 de juego, el guajiro esperó un centro a media altura enviado desde la banda derecha por su compañero, Michael Olise. El que primero la cazó fue su compañero, Jonathan Tah, quien sacó un taco que no alcanzó a rematar de la forma más cómoda, pero Díaz se las ingenió para sacar la rodilla y dejar parado a su portero rival, para finalmente mandarla a guardar.
¡METIÓ LA RODILLA! Olise tiró el centro, Tah definió de taco y Luis Díaz la desvió para el 1-0 de Bayern Munich vs. Werder Bremen por la #Bundesliga.Lee También
📺 Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/RfchryaFIu
— SportsCenter (@SC_ESPN) September 26, 2025
El cuadro rojo se fue al descanso asegurando su triunfo parcial 2-0, con el tanto de ‘Lucho’ y otro más de Harry Kane, quien lo hizo desde el punto penal sobre el cierre del primer tiempo.
Harry Kane scores tonight and reaches 99 goals as a Bayern player 👏.
Follow @Jnrfootball1 for instant highlights. #football #BayernMunich #Bundesliga pic.twitter.com/OexzpLkRIm
— Football jnr. (@Jnrfootball1) September 26, 2025
