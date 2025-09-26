Luis Díaz volvió a decir presente con Bayern Múnich, y lo hizo con categoría. El futbolista se reportó con un impresionante gol para abrir el marcador contra el Werder Bremen, por la quinta fecha de la Bundesliga, la liga de Alemania.

(Le puede interesar: [Video] Luis Díaz regresó con gol a Bayern Múnich y hasta la suerte impulsa impresionante racha)

Sobre el minuto 22 de juego, el guajiro esperó un centro a media altura enviado desde la banda derecha por su compañero, Michael Olise. El que primero la cazó fue su compañero, Jonathan Tah, quien sacó un taco que no alcanzó a rematar de la forma más cómoda, pero Díaz se las ingenió para sacar la rodilla y dejar parado a su portero rival, para finalmente mandarla a guardar.

El cuadro rojo se fue al descanso asegurando su triunfo parcial 2-0, con el tanto de ‘Lucho’ y otro más de Harry Kane, quien lo hizo desde el punto penal sobre el cierre del primer tiempo.

* Pulzo.com se escribe con Z