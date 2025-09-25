La llegada de Cristhian Mosquera al Arsenal inglés fue un salto de calidad en su carrera y así lo ha demostrado en los partidos que ha jugado, reemplazando, en un principio, a William Saliba por lesión.

De hecho, desde que estaba en Valencia C.F., el defensa central ya llamaba la atención, tanto así que desde la Selección Colombia le empezaron a hacer guiños, pese a que ya había sido convocado a las categorías menores de ‘la Roja’.

Fue en este contexto que en Antena 2 le preguntaron a Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, sobre la posibilidad de convocar a Mosquera a la Selección de Mayores de Colombia, teniendo en cuenta que en la plantilla de Lorenzo aún hay posiciones que faltan por consolidar.

El ejecutivo fue claro al indicar que la Federación se acercó al joven talento colombiano, pero que la respuesta de Mosquera fue clara. Su deseo es jugar con la Selección de España.

“Es muy claro, él es español de nacimiento, hijo de padres colombianos. Él fue seguido, estudiado y se le propuso que viniera a la convocatoria. Lo hizo el profesor Héctor Cárdenas con la selección sub-20 y fue absolutamente tajante, claro, que su objetivo era pertenecer a la Selección de España y hay que respetarlo”, precisó.

Y añadió: “Nosotros acudimos ante él varias veces, hablamos incluso con los padres del muchacho, pero nació en España, jugaba en el fútbol español, ahora pasó al Arsenal, pero es su posición, mientras no la varíe, no podemos hacer nada. Él quiere ser integrante, como ya lo ha hecho, de selecciones en categorías menores del país donde nació que es España“.

“Si te dicen que no, hay que respetarlo. El ser humano tiene sentimientos, tiene aspiraciones, tiene programas de su futuro y su futuro lo tiene encaminado a pertenecer a al Selección de España. Eso hay que respetarlo”, concluyó el máximo dirigente del fútbol colombiano.

