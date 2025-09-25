En medio de las múltiples sorpresas en el fútbol, una de las grandes figuras colombianas protagonizó un momento que para muchos no pasó desapercibido por lo inesperado de la situación.

Juan Guillermo Cuadrado salió expulsado de su partido con Pisa al enfrentar a Torino en la segunda ronda de la Copa Italia, hecho que acabó registrado frente a las cámaras.

Video de expulsión de Juan Guillermo Cuadrado en Copa Italia en Torino vs Pisa

Juan Guillermo Cuadrado vio la tarjeta roja al minuto 17 del segundo tiempo en el partido entre Torino y Como, cuando el colombiano se convertía en uno de los jugadores determinantes para su equipo.

Sin embargo, las imágenes mostraron que el nacido en Necoclí (Antioquia) tuvo un reclamo en pleno partido para el árbitro, que no intermedió con el jugador de 37 años para expulsarlo.

La sorpresa fue general porque el juez central detuvo el juego en el momento en el que tomó la determinación y, a pesar de los descargos del propio expulsado y sus compañeros, quedó por fuera del encuentro.

La situación resultó inaudita porque pocas veces un futbolista provoca una reacción de ese calibre en un árbitro, al punto que se paralicen las acciones en medio de una interacción en pleno juego.

De hecho, el problema quedó para el Pisa, que perdió 1-0 de visitante y ahora no contará con el colombiano para el partido de vuelta en la segunda ronda de la serie de la Copa Italia, en la búsqueda por remontar.

¿Cuántos partidos lleva Juan Guillermo Cuadrado con Pisa?

Juan Guillermo Cuadrado ha disputado 3 partidos oficiales con el Pisa en la temporada 2025‑26: uno en la Serie A y otros dos en la Copa Italia,con el más reciente que para el caso resultó en la mencionada expulsión.

Cuadrado aparecía antes con 2 partidos jugados con el Pisa hasta ahora, sin goles. La del tercer duelo se convierte en la primera tarjeta roja que el futbolista ve desde su debut con el club.

Uno de esos partidos correspondió al torneo de Copa Italia, donde hizo su debut oficial frente al Cesena el 17 de agosto de 2025. Ingresó como sustituto en el minuto 73.

Cabe recordar que Cuadrado llegó como refuerzo para el recién ascendido Pisa, que busca mantenerse en la principal categoría de la Liga de Italia, por lo que acudió a la experiencia del colombiano.

Sin embargo, el comienzo del equipo ha estado marcado por los malos resultados con apenas un punto en cuatro partidos disputados, lo que tiene al equipo en el penúltimo puesto, en zona de descenso.

A pesar de ese panorama, está apenas a 3 puntos del puesto 12 que ocupa precisamente el Torino, rival contra el que perdió en un partido en el que Cuadrado salió expulsado de manera increíble.

El próximo partido de Pisa es contra Fiorentina en la Liga de Italia, rival que está apenas un punto encima y al que recibe con el reto de vencerlo para que caiga del puesto 17 a la mencionada barrera de los tres peores del certamen.

Juan Guillermo Cuadrado llegó a este club luego de su paso por Atalanta, donde las lesiones lo relegaron y le impidieron tener mayor protagonismo a nivel local y en Champions League.

¿Qué lesión tuvo Juan Guillermo Cuadrado?

Recientemente, Juan Guillermo Cuadrado sufrió una lesión de primer grado en el bíceps femoral del muslo derecho, lo que ha provocado que sea baja para algunos partidos en la Serie A.

El diagnóstico fue confirmado luego de molestias que Cuadrado sintió en el partido de Atalanta contra Monza, en el que apenas jugó 14 minutos. Ese momento afectó notablemente su regularidad.

No fue la primera molestia muscular que afecta a Cuadrado esta temporada; ya había tenido lesiones en el músculo flexor de la pierna derecha y en el tendón de la corva.

