Dayro Moreno es un jugador que este año ha sonado de gran manera en Colombia, pues se convirtió en el máximo goleador histórico del país, fue máximo goleador de la Copa Sudamericana y hasta fue convocado a la Selección Colombia.

Por eso mismo, el meme que se hizo famoso en 2024 ha sonado tanto este año también, pues después de una victoria de Once Caldas sobre Millonarios en Bogotá, un joven hincha se molestó mucho con el delantero, al punto de decirle “traicionero” y que su papá no lo quería.

Este fue el llamativo momento que causó mucha gracia en las redes sociales:

Tan viral se hizo esa frase, que los compañeros del Once Caldas, de la Selección Colombia y hasta el mismo padre del jugador salieron a reaccionar al respecto, siempre con respeto y buena onda.

Ahora, justo después de la eliminación del Once Caldas contra Independiente del Valle por la Copa Sudamericana, apareció un nuevo video en el que aparece este niño, un poco más crecido, pero recreando esa frase que lo hizo famoso.

Fue en la cuenta @elmono_747, quien puso en un video: “Cuando estás en una fiesta y te encuentras a…”, justo cuando enfocan al niño. Este es el video en cuestión:

El menor sale comiendo ponqué, sonriendo mucho y luego se pone tímido para salir de escena.

Dicho video cuenta con 41.000 ‘likes’, 283 comentarios y se ha compartido en más de 6.000 ocasiones, demostrando que muchas personas recuerdan mucho esta frase que sigue siendo muy importante.

Por qué critican a Dayro Moreno

Ahora, cabe destacar que este video salió a la luz justo después de la eliminación del equipo colombiano de la Copa Sudamericana, un juego que perdió 0-2 (2-2 en el global) y que terminó perdiendo en la definición por penaltis.

Sin embargo, la crítica, más allá del partido, fue porque el delantero, junto a sus compañeros, salieron a celebrar con la afición antes del compromiso como si ya hubieran clasificado en vez de estar concentrados para el juego, y como al final terminaron quedando eliminados, los malos comentarios no se hicieron esperar.

Así llegaron los jugadores del Once Caldas al estadio antes del partido contra Independiente del valle. Trepados saltando en el bus, esto no es serio, no llegar concentrados y con la mente en el partido, que falta de profesionalismo, ahí está el resultado, eliminados y jugando… pic.twitter.com/QaMh6YGsku — Gol Garra (@ElGolGarracol) September 25, 2025

