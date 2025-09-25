En Sudáfrica, se generó una gran controversia luego de que cientos de personas vendieran sus casas, autos y pertenencias convencidas de que el “rapto” ocurriría entre el 23 y 24 de septiembre de 2025, tal como lo vociferó en redes el pastor local Joshua Mhlakela.

Según la errada predicación del pastor, Jesucristo regresaría en esas fechas para llevarse consigo a los creyentes fieles.

La declaración, difundida inicialmente en una entrevista televisiva y luego viralizada en TikTok y otras redes, provocó un ambiente de tensión y llevó a algunos devotos a tomar decisiones radicales como vender sus casas y carros, detalló The Independent.

El fenómeno fue bautizado en internet como “RaptureTok”, con miles de videos que mezclan fe, burlas y escepticismo. Algunos usuarios afirmaron haber vendido propiedades o preparado sus hogares para los “sobrevivientes” del supuesto evento, incluso distribuyendo Biblias con mensajes para quienes “se queden”.

Casos como el de Hannah, una mujer en Estados Unidos que pidió vacaciones para el 23 y fue despedida, reforzaron las creencias de ciertos fieles, resaltó ese diario.

Aunque el “rapto” no aparece literalmente en la Biblia, ha sido una interpretación recurrente en círculos evangélicos, transmitida durante generaciones.

Expertos recuerdan que Mhlakela ya había hecho predicciones similares fallidas, pero esta vez su mensaje cobró fuerza gracias a la masificación en redes sociales, que amplificó la polémica y el debate sobre las profecías apocalípticas.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.