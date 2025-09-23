Durante más de dos años, la familia del colombiano Diego Londoño vivió el desgarrador proceso de no saber cuál había sido el destino de su ser querido, que desapareció tras celebrar el cumpleaños de su madre. Ahora, los familiares de este hombre afable, educado y talentoso ansían reencontrarse con él después de que una grabación viral les devolviera la esperanza de que está vivo. Lejos de las calles de Yarumal, su pueblo natal en Antioquia, Diego ha logrado sobrevivir en Ecuador y Perú gracias al don de la música, según informó El Tiempo.

A sus 41 años, Diego representa un caso distinto de desaparición pues sufre de demencia senil. Como informó la empresaria ecuatoriana Amy Solano Gutiérrez, quien grabó el vídeo viral, el oriundo de Yarumal perdió la memoria hace cinco años, un factor que ha dificultado aún más su localización, de acuerdo con el periódico.

No obstante, lejos de ser un obstáculo insuperable, su enfermedad ha mostrado el espíritu resiliente de este hombre que domina inglés, italiano y alemán, y que ha sido profesor de música por muchos años. Su pasión y habilidad musical se han convertido en su medio de supervivencia, permitiéndole ganar dinero para cubrir sus gastos personales.

La saga de Diego cobró nueva vida gracias a TikTok. Un video de él, de pie en una tienda de ropa, bajo la melodía de “Este día de suerte” de Alejandra Guzmán, se viralizó, alcanzando más de 2.8 millones de “me gusta”. Entre esos miles de espectadores, estaban los familiares de Diego, quienes reconocieron su sonrisa tierna y su mirada soñadora. “Nos devolvió la alegría de saber que Diego está vivo”, expresaron emocionadas sus hermanas, Marta y Olga Judith Londoño.

Después de la viralización del video, Diego volvió a desvanecerse. Se supo que había llegado a Báncora, Perú, y que fue visto por última vez en un templo pentecostal. Sus familiares insisten, como informaron a Infobae, en que él sigue sobreviviendo por sus propios medios, y que deben redoblar esfuerzos para rescatarlo.

Mientras Diego sigue desaparecido, los Londoño se apoyan en lo que queda: la esperanza de un reencuentro, el sueño de de que el hombre amable y muy intelectual que conocen, vuelva a ser parte de sus vidas. Amy Solano, por su parte, sigue en comunicación con la familia, compartiendo información que facilite dar con su paradero.

