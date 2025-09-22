Lo que comenzó como una publicación cotidiana en redes sociales terminó por abrir una ventana de esperanza para una familia que llevaba dos años buscando a uno de los suyos. En Machala, Ecuador, un video que supera los 32 millones de reproducciones muestra a un hombre saludando desde la ventana de una vivienda.

El clip pasó de ser un gesto anónimo a convertirse en noticia cuando una mujer colombiana comentó en la publicación asegurando reconocerlo: “Es mi hermano, lo buscamos hace dos años”. De inmediato, surgió la posibilidad de que se tratara de Diego Londoño, desaparecido en Colombia desde 2023, quien habría llegado a Ecuador sin dar aviso a sus allegados, presuntamente debido a una fuerte pérdida de memoria.

El caso se viralizó en cuestión de horas, causando un torrente de mensajes de solidaridad y apoyo. Para la familia de Diego, que lo había dado por perdido, la grabación significó una señal de vida tan inesperada como esperanzadora.

Miles de internautas se sumaron a la búsqueda, compartiendo información y ofreciendo acompañamiento. Incluso algunos medios de comunicación y autoridades se han interesado en esclarecer la identidad del hombre que aparece en el video, con el fin de confirmar si realmente se trata de Londoño y entender qué sucedió durante su ausencia.

En redes sociales circulan versiones que aseguran que Diego habría sido visto en una iglesia de Machala y que su familia estaría gestionando los documentos necesarios para viajar y reencontrarse con él. Aunque la información no ha sido confirmada oficialmente, la expectativa crece con cada nueva publicación relacionada con el caso.

