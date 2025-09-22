La figura de Baba Vanga, la célebre mística búlgara fallecida en 1996, vuelve a despertar interés internacional luego de conocerse nuevas interpretaciones de sus profecías relacionadas con el año 2026.

Reconocida por sus seguidores como ‘La Nostradamus de los Balcanes’, se le atribuyen predicciones que habrían coincidido con hechos históricos como los atentados del 11 de septiembre o la caída de la Unión Soviética.

Aunque no existen pruebas científicas que respalden la autenticidad de sus visiones, las predicciones atribuidas a Vanga se han convertido en un tema recurrente de debate, especialmente porque algunas parecen alinearse con preocupaciones actuales de la comunidad científica.

Una de las advertencias más comentadas tiene que ver con la Inteligencia Artificial (IA). Según los relatos, 2026 marcaría el inicio de una “rebelión tecnológica”, un momento en el que las máquinas superarían a los humanos en autonomía y capacidades, generando riesgos imprevisibles.

Si bien no todas las interpretaciones apuntan a un escenario de robots armados al estilo de Hollywood, muchas coinciden en que la IA podría dominar aspectos esenciales de la vida cotidiana y del trabajo. Esta visión conecta con las advertencias de expertos como Elon Musk y Geoffrey Hinton, quienes han pedido regulación estricta para evitar un desarrollo descontrolado de estas tecnologías.

El resurgimiento de esta profecía se da justo después del anuncio de Apple, que reveló planes para lanzar en 2026 su propio motor de búsqueda basado en IA, con el objetivo de competir con herramientas como ChatGPT.

Además de la preocupación tecnológica, a Baba Vanga se le adjudican otras predicciones de gran impacto global:

Catástrofes naturales masivas: se prevé una ola de terremotos, erupciones volcánicas y fenómenos climáticos extremos que afectarían hasta el 8 % del planeta, con consecuencias humanitarias graves. Escalada bélica mundial: otra de sus visiones habla del inicio de una guerra de escala global, interpretada por algunos como la posible Tercera Guerra Mundial, motivada por tensiones geopolíticas irreversibles. Contacto extraterrestre: una de las más sorprendentes señala que en noviembre de 2026 ocurriría el primer contacto oficial con vida alienígena, a raíz de la aparición de una gran nave que ingresaría en la atmósfera terrestre.

Más de dos décadas después de su muerte, las predicciones de Baba Vanga continúan fascinando a millones. Sus supuestas visiones para 2026 han causado inquietud, pero también escepticismo, pues carecen de evidencia documentada. Sin embargo, para sus seguidores, ese año representará un posible punto de inflexión en la historia de la humanidad.

