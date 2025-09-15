La reconocida astróloga cubana Mhoni Vidente volvió a encender las alarmas en la industria del entretenimiento con una nueva predicción que apunta directamente al género regional mexicano, uno de los más escuchados y de mayor proyección en los últimos años.

La vidente, famosa por su presencia en medios y por la exactitud de algunos de sus vaticinios, aseguró que en los próximos días un cantante joven, de entre 25 y 31 años, podría ser víctima de un ataque violento en circunstancias especialmente trágicas.

La preocupación no surge de la nada. El pasado 19 de agosto, Ernesto Barajas, fundador y vocalista de la agrupación Enigma Norteño, fue asesinado en Zapopan, Jalisco. Días antes del crimen, Mhoni Vidente había advertido sobre la pérdida de una figura clave del regional, describiéndolo como un artista joven que sería víctima de un atentado que marcaría la historia de una agrupación.

Aunque entonces no reveló el nombre del afectado, las características señaladas coincidieron de manera sorprendente con el perfil de Barajas, lo que fortaleció la reputación de la vidente y dio mayor eco a sus palabras.

Mhoni Vidente habló de cantante que sería asesinado

En su más reciente intervención en El Heraldo de México, Mhoni Vidente aseguró que la amenaza vuelve a cernirse sobre el regional mexicano. Según su visión, el nuevo ataque tendría un carácter especialmente brutal y público:

“Lo vienen apagando en el escenario o bajando del escenario”, declaró la astróloga, anticipando un posible atentado durante un concierto o inmediatamente después de una presentación.

La predicción, sin nombres concretos, apunta a un cantante joven y con gran reconocimiento dentro del género, lo que ha generado una oleada de especulaciones entre fanáticos y periodistas de espectáculos.

De acuerdo con lo expresado por la vidente, el atentado podría ocurrir en el estado de Chihuahua o en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, dos plazas fundamentales para la música regional mexicana y escenarios habituales de presentaciones multitudinarias.

El señalamiento ha provocado inquietud entre los seguidores y también entre los propios artistas, quienes no pasan por alto que en los últimos años varios exponentes del género han sido blanco de ataques, amenazas o hechos violentos en diferentes puntos del país.

Las predicciones de Mhoni Vidente dividen opiniones. Para algunos, son meras coincidencias amplificadas por la atención mediática; para otros, resultan advertencias que no deben ignorarse. La precisión en el caso de Barajas dejó huella y alimenta el debate sobre la posibilidad de que la astróloga vuelva a anticipar un hecho trágico.

Mientras tanto, la incertidumbre reina en el ambiente musical. Productores, representantes y seguidores permanecen atentos a los próximos días, a la espera de que esta nueva profecía no se materialice.

