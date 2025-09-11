En redes sociales circula un video que ha desatado burlas: una joven fue descubierta por su novio luego de que este revisó su ubicación en tiempo real. La mujer, que según sus amigas estaba teniendo un romance paralelo, no pudo contener las lágrimas al enterarse de que la relación había terminado.

(Vea también: Pesa más que un niño: campesinos de Murillo sorprenden con auyama gigante de más de 100 libras)

En las imágenes, que ya acumulan más de 1.5 millones de reproducciones en TikTok, se ve a la chica —rubia y visiblemente afectada— mirando su celular mientras llora desconsoladamente. De fondo, se escucha la risa de sus amigas, quienes parecen divertirse con la situación y hasta grabaron el momento para publicarlo.

Lo que más ha llamado la atención es que, segundos después de llorar, la joven se recompuso y soltó una frase que causó aún más reacciones en redes: “Dame la campera que me voy con el otro”. La expresión desató carcajadas de quienes estaban en la habitación, que calificaron su actitud de “ni lenta ni perezosa”.

Aunque no se conocen todos los detalles de la supuesta infidelidad, el clip deja claro que la situación causó un quiebre definitivo en la relación, pues el novio habría terminado con ella por mensaje de texto.

Ifidelidad en TikTok, ¿engaño o malentendido?

La escena ha dividido opiniones. Mientras algunos usuarios exigen un ‘story time’ para conocer la historia completa, otros aseguran que el video podría estar fuera de contexto. Aun así, los comentarios no se hicieron esperar:

“Anto, por qué lloras si vos lo cagaste”, dice una de las amigas.

“Como les duele cuando una mujer lo hace”, comentó un internauta. “Personas así jamás sabrán qué es el amor”, opinó otro.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.