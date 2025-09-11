Las redes sociales se han convertido, en muchos casos, como plataforma para exponer a las personas que no tienen un comportamiento correcto, como por ejemplo los infieles, pues las víctimas graban a sus parejas y lo suben para hacerlos quedar mal y que todo el mundo se entere.

Eso, de hecho, fue lo que ocurrió en Medellín en las últimas horas, pues una mujer notó que su esposo la estaba engañando con su mejor amiga en su propia casa y no dudó en ningún momento poner a grabar la situación para ver su reacción.

Tal como se puede ver en el video que está dando vueltas en las redes sociales, la mujer entra con mucha furia a la habitación en la que están los dos protagonistas, recriminándoles y llorando por la gravedad del asunto.

Este es el video en cuestión:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ovidio Elcelador (@ovidioelcelador)

“Mi marido, el agente de tránsito que dice que yo soy una loca y empeliculada… vean pues quién es la loca”, dice la mujer en el video, justo antes de entrar a la habitación.

Cuando abre la puerta, allí está el hombre que pregunta “¿Qué haces acá?”, a lo que la mujer, ya con la voz quebrada, dice que no respetan ni siquiera la cobija de la niña.

“No respetan nada. Descarado”, se le escucha decir a la mujer mientras rompe en llanto.

Luego sigue sonando la música, mientras la mujer les grita a las dos personas que se vayan de su casa.

Este hecho desató toda clase de comentarios en las redes sociales, desde quienes opinan que es algo actuado para ganar vistas y volverse viral, como de otros que simplemente aseguran que esa es una situación bastante dolorosa que nadie debería vivir.

