Durante un funeral en Inglaterra, ocurrió una doble tragedia que sorprendió a todos los presentes. Norman White, de 61 años, no logró sobrevivir al dolor de enterrar a su hijo, David Beilicki, y se desplomó mientras llevaban el ataúd a la capilla del crematorio Teesside en Middlesbrough.

White no mostró signos previos de una enfermedad cardíaca. Su muerte se produjo por un paro cardiorrespiratorio que lo sorprendió en medio del doloroso ritual de despedida a su hijo.

El suceso, que ocurrió el pasado 21 de agosto, tomó desprevenidos a todos los presentes que llamaron a los servicios de emergencia. Chantelle, su hija, al notar la ausencia del hombre, comenzó a preguntarlo y se enteró de que se había descompensado; luego lo encontró y lo acompañó en la ambulancia, según recogió Blu Radio.

“Ha sido tan traumático, nunca pensarías en algo como esto, no podrías escribirlo. Yo creo que murió por tener el corazón roto”, afirmó la mujer, en declaraciones para diversos medios británicos.

¿De qué murió el hijo del hombre que murió en pleno funeral en Inglaterra?

Aunque White fue trasladado a un hospital, los médicos no pudieron salvarlo y su vida se apagó al igual que la de su hijo. La noticia del inédito suceso causó un gran impacto en Inglaterra y otras partes del mundo, convirtiéndose en un triste recordatorio de la devastadora fuerza del duelo y el sufrimiento.

David Beilicki, el hijo de Norman, fue un individuo que luchó durante largo tiempo contra la adicción, lo que añade un trasfondo de sufrimiento a esta historia. Su fallecimiento dejó una honda huella en su familia, una marca que se profundizó trágicamente con la repentina desaparición de su padre.

