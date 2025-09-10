Un inesperado descubrimiento sacude al mundo del entretenimiento. En el maletero delantero de un Tesla que estaba abandonado y luego remolcado a un terreno donde la policía lleva los vehículos estacionados en lugares prohibidos, fue hallado un cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición.

(Vea también: Robaron a pareja justo cuando entraba a un motel; video mostró cómo todo pasó del amor al terror)

El automóvil en cuestión estaba registrado a nombre del cantante e ‘influencer’ D4vd —que se presentará en el Festival Estéreo Picnic 2026—, cuyo nombre real es David Anthony Burke, según recogió Univisión. La policía de Los Ángeles está investigando el caso por presunto homicidio.

De acuerdo con el medio mencionado, el cuerpo fue localizado este lunes 8 de septiembre, luego de que empleados del lugar reportaran un olor nauseabundo proveniente del vehículo. Al acudir, los agentes descubrieron el cadáver envuelto en una bolsa plástica dentro del Tesla.

El cuerpo presentaba notable estado de descomposición, lo que tornó lenta la identificación del mismo. Por ahora, el artista no ha sido señalado como sospechoso y, según su equipo, está cooperando plenamente con las autoridades.

⚠️ WARNING: This post contains graphic descriptions of the discovery of human remains. A second body has been discovered in a car at a Los Angeles tow yard, just one day after the grim discovery of a body in the trunk of pop singer D4vd's Tesla. On Tuesday, police found… pic.twitter.com/r4xhs0XnLJ — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) September 10, 2025

D4vd se encontraba de gira mundial promocionando su álbum debut ‘Withered’. El día del hallazgo, se presentó en Minneapolis, y mantiene fechas programadas para presentarse en Los Ángeles el 20 de septiembre.

Mientras se desarrolla la investigación, el entorno del entretenimiento también reaccionó. Las marcas Hollister y Crocs, que habían colaborado con D4vd, anunciaron que se suspenderán temporalmente dichas campañas publicitarias.

Por otro lado, fans y medios han comenzado a difundir imágenes del lugar del hallazgo, con pancartas policiales y vehículos rodeados por cinta de escena del crimen, avivando el misterio y las especulaciones.

Hasta ahora, no se han emitido detalles oficiales sobre la causa de muerte ni avances en la identificación de la víctima. El LAPD y el Departamento Forense de Los Ángeles están trabajando conjuntamente para esclarecer circunstancias, tiempo y causa del deceso.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.