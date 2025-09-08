La filtración de un video íntimo de Beéle con Isabella Ladera se convirtió en tendencia en las redes sociales, en medio de la sorpresa de propios y extraños por un hecho en el que dos celebridades quedaron expuestas.

El nombre de ambos, cuya relación arrancó hace varios meses atrás en medio de la controversia, se convirtió en tendencia por las menciones y señalamientos por las imágenes viralizadas.

Hasta Yina Calderón opinó del video y salió atacada por los usuarios que tomaron diferentes posiciones debido a un material que originalmente tendría que haber sido personal, pero que se difundió con rapidez.

Cabe remarcar que en primera instancia ninguno de los dos famosos involucrados en ese registro audiovisual salió a responder por las inesperadas imágenes de contenido muy específico y privado.

Lo cierto es que Isabella Ladera señaló a Beéle por la filtración, lo que pone sobre la lupa un aspecto acerca del presunto delito que se tipificaría en este tipo de caso ante una eventual denuncia antes las autoridades.

¿En qué caso se puede denunciar a una pareja por filtrar un video íntimo?

En Colombia, si la pareja de alguien filtra un video íntimo sin consentimiento del otro, es posible denunciarlo legalmente. Así es claro qué dice la ley, cuándo hacerlo y cómo proceder:

Filtración no consentida: la Ley 1581 de 2012 sobre Protección de Datos Personales protege los datos sensibles de la vida íntima. Su artículo 3 la considera delito y establece que compartir ese contenido sin autorización puede conllevar hasta 12 años de cárcel . Es posible denunciar tan pronto se conozca que el video fue filtrado.

la Ley 1581 de 2012 sobre Protección de Datos Personales protege los datos sensibles de la vida íntima. Su artículo 3 la considera delito y establece que compartir ese contenido sin autorización puede conllevar hasta . Es posible denunciar tan pronto se conozca que el video fue filtrado. Invasión de la privacidad digital (violación de datos personales): si, además, la pareja accedió sin autorización a los dispositivos, redes o correspondencia privada (por ejemplo, al tomar, compartir o filtrar el video), incurre en el delito de violación de datos personales según el artículo 269F del Código Penal, con penas de 48 a 96 meses de prisión y multas

si, además, la pareja accedió sin autorización a los dispositivos, redes o correspondencia privada (por ejemplo, al tomar, compartir o filtrar el video), incurre en el delito de violación de datos personales según el artículo 269F del Código Penal, con penas de 48 a 96 meses de prisión y multas Violencia digital: difundir contenido íntimo sin consentimiento es una forma grave de violencia contra la intimidad. Aunque Colombia aún no tiene una normativa tan específica como la Ley Olimpia en México, este tipo de actos sí están contemplados en jurisprudencia como violaciones al derecho a la intimidad y la imagen.

¿Qué hacer y cómo denunciar?

Recolectar pruebas como capturas de pantalla, enlaces, testimonios o evidencias de que el contenido se publicó sin autorización.

como capturas de pantalla, enlaces, testimonios o evidencias de que el contenido se publicó sin autorización. Acercarse a la Fiscalía General de la Nación , preferiblemente a la Unidad de Delitos Sexuales, para interponer la denuncia.

, preferiblemente a la Unidad de Delitos Sexuales, para interponer la denuncia. La Fiscalía gestionará la eliminación del contenido y, si las plataformas no responden, se puede acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) , que ordenará el bloqueo del contenido.

y, si las plataformas no responden, se puede acudir a la , que ordenará el bloqueo del contenido. Si aún así no se soluciona, se tiene derecho a interponer una acción de tutela para proteger los derechos fundamentales.

¿Cómo arrancó polémica entre Beéle e Isabella Ladera?

La polémica entre el cantante Beéle y la ‘influencer’ Isabella Ladera no comenzó con un rumor o una filtración anónima, sino que arrancó de manera explosiva y deliberada por una única persona: Camila Rodríguez, la entonces esposa del artista.

El detonante ocurrió en junio de 2024. Después de un período de especulaciones privadas, Camila Rodríguez decidió romper su silencio y utilizó su propia cuenta de Instagram, con el usuario @caraoficial, como plataforma para exponer lo que ella denunció como una infidelidad sistemática por parte de su esposo.

No se trató de una simple acusación. Rodríguez ejecutó una publicación contundente que consistía en un extenso dossier digital de pruebas. Compartió en sus historias una serie de capturas de pantalla de conversaciones explícitas y audios comprometedores que, presuntamente, Beéle había intercambiado con Isabella Ladera. Este material, detallado y abundante, sugería un romance clandestino sostenido en el tiempo, con planes para encontrarse y un lenguaje íntimo.

Lo que convirtió la denuncia en un escándalo de proporciones mayores fue el contexto que proporcionó Camila. Afirmó que esta infidelidad no era un hecho aislado, sino que se había desarrollado durante momentos de extrema vulnerabilidad para ella, incluyendo el embarazo y el posparto de su segundo hijo. Este detalle fue el que más indignación generó en el público, pues se percibió como una traición profunda.

Esa publicación inicial fue el “paciente cero” del escándalo. En cuestión de horas, las pruebas se viralizaron masivamente en otras redes como TikTok y X (Twitter), donde miles de usuarios las analizaron y comentaron, convirtiendo una crisis matrimonial privada en un fenómeno mediático que acaparó la atención pública durante semanas.

¿Quién es Isabella Ladera?

Isabella Ladera es una influyente modelo y creadora de contenido venezolana que ha ganado una notable fama a través de las redes sociales. Principalmente activa en plataformas como TikTok, donde cuenta con más de 5.4 millones de seguidores, y en Instagram con más de 4.4 millones, se ha consolidado como una de las ‘influencers’ latinas más reconocidas en el ámbito del estilo de vida y el bienestar.

Nacida en Venezuela, Ladera se trasladó a Estados Unidos, donde reside actualmente. Su contenido se caracteriza por compartir aspectos de su vida personal, rutinas de baile, y temas relacionados con la maternidad, ya que es madre de una niña. Su ascenso a la fama también ha estado marcado por su participación en videos musicales de reconocidos artistas del género urbano como Myke Towers y Anuel AA, lo que ha aumentado su visibilidad en el mundo del entretenimiento.

Sin embargo, gran parte de su notoriedad mediática se debe a las controversias que han rodeado su vida personal. Su relación sentimental con el cantante colombiano Beéle fue altamente publicitada, comenzando con acusaciones de infidelidad por parte de la expareja del artista y culminando en una relación muy expuesta en redes.

Recientemente, en septiembre de 2025, Isabella Ladera volvió a ser el centro de atención debido a la filtración no consentida de un video íntimo en el que aparecía con Beéle.

Ladera denunció públicamente esta vulneración de su privacidad, calificándola como un acto de violencia digital y una traición. A través de un comunicado, anunció que tomaría acciones legales contra los responsables de la difusión del material, afirmando con rotundidad que su valor como persona y profesional no sería definido por este suceso.

