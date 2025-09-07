Tatiana Gordillo, reconocida como la ‘bici periodista’, se ha consolidado como una de las principales reporteras de Noticias Caracol, destacándose por su labor en la capital colombiana. A diario, Tatiana recorre las calles de Bogotá para informar sobre los hechos más relevantes que afectan a la ciudadanía, poniendo especial atención en situaciones que impactan el bolsillo y la calidad de vida de los colombianos.

Su trabajo combina rigurosidad informativa con cercanía, lo que le ha permitido ganarse la confianza de los televidentes y convertirse en un rostro conocido dentro de los medios de comunicación del país.

Sin embargo, recientemente, la periodista dio a conocer un episodio que evidenció los riesgos a los que se enfrentan las personas en la vida cotidiana, incluso quienes trabajan en el periodismo. Durante una de sus apariciones, Tatiana compartió que intentaron estafarla con un método que busca engañar a los ciudadanos para robarles dinero. Afortunadamente, la reportera pudo detectar a tiempo la maniobra y evitar ser víctima del engaño.

“Haciéndoles perder el tiempo a los ladrones. Esta forma de estafar está tan conocida que de verás no debería caer nadie, nunca más. Que se den cuenta de que pierden el tiempo… Los que la conocen deberían alertar siempre a sus conocidos o familiares, no dar por hecho que saben”, expresó Tatiana Gordillo en sus redes sociales, dejando un llamado de atención a la ciudadanía para estar alerta frente a estas situaciones.

Tatiana, quien actualmente tiene 32 años, ha logrado destacarse en una profesión que exige no solo compromiso y valentía, sino también rapidez de reacción y capacidad para adaptarse a distintos entornos. Su apodo, ‘bici periodista’, se debe a la manera en que se desplaza por la ciudad para cubrir noticias de interés público, lo que le permite llegar a lugares donde los hechos ocurren y reportarlos de manera inmediata.

Este reciente episodio de intento de estafa no solo evidencia los riesgos que enfrentan los ciudadanos a diario, sino que también refleja la capacidad de Tatiana para mantenerse alerta y protegerse. Su mensaje final es claro: estar informado y compartir estas advertencias con familiares y conocidos es fundamental para prevenir que más personas sean víctimas de este tipo de engaños.

