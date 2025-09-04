Con las curiosidades en el mundo del entretenimiento a flote, una de las figuras de la pantalla chica a nivel nacional asombró con una confesión acerca de su realidad lejos de su faceta más conocida.

Érika Zapata, corresponsal de Antioquia para Noticias Caracol, mostró en un video desde su cuenta de TikTok su salida de madrugada hacia su otro trabajo, con algunas revelaciones especiales.

“Son las cinco de la mañana y estoy aquí esperando el bus porque hoy voy a grabar ‘La finca de hoy’, voy para el municipio de Carmen de Viboral. Todos los días llego al trabajo dos horas antes, una hora, porque como vivo tan lejos me da miedo que pase cualquier cosa por el camino”

De hecho, la periodista ovacionada en la Feria de las flores pasada expuso de manera sorpresiva uno de los temores que tiene en ese contexto en el que debe movilizarse tan temprano hasta ‘La finca de hoy’.

“Alla está mi papá que me está acompañando porque me da miedo porque estoy saliendo de noche. Está haciendo mucho frío en Santa Helena y lloviendo”, remarcó la periodista.

Esto hace parte de las anécdotas de Zapata, que se ha caracterizado por su sencillez en las publicaciones que comparte con sus seguidores a través de las redes sociales.

¿Cuál es el otro trabajo de Érika Zapata aparte de Noticias Caracol?

Érika Zapata, además de su reconocida labor en Noticias Caracol, desempeña otro papel importante en la televisión colombiana: es presentadora del programa ‘La Finca de hoy’, emitido por Caracol Televisión.

En ese espacio, comparte su pasión por el campo colombiano, mostrando historias y experiencias del entorno rural con la misma autenticidad que la caracteriza como reportera.

Su participación en ‘La finca de hoy’ no es ocasional: ha sido parte habitual del programa durante más de dos años y medio, llegando a asumir el rol frente a cámaras cuando los titulares estaban ausentes por vacaciones o incapacidades.

Este doble rol, como corresponsal en Noticias Caracol y presentadora en ‘La finca de hoy’, refuerza su imagen como una periodista completa y adaptable, capaz de conectar con diversos segmentos de la audiencia y de transmitir historias con calidez y veracidad.

¿Quién es Érika Zapata, de Noticias Caracol?

Érika Zapata es una destacada periodista colombiana, especialmente conocida por su labor en Noticias Caracol como corresponsal para Medellín y el oriente antioqueño.

Originaria del corregimiento de Santa Elena (Medellín), se destacó en la Universidad Luis Amigó vía beca por méritos académicos; posteriormente inició su trayectoria en medios locales, lo que cimentó su paso al ámbito nacional.

Lo que realmente distingue a Érika Zapata es su estilo auténtico y cercano: emplea expresiones coloquiales y regionales, como “mero gentío” o “parecían pollos en un galpón”, que le han ganado el afecto del público y la han convertido en tendencia en redes sociales.

Además de su labor informativa, ha compartido públicamente experiencias personales que revelan su vulnerabilidad y fortaleza. En 2025, contó que se sometió a cirugía por una condición llamada gigantomastia, y que esta intervención transformó positivamente su salud, su autoestima y su calidad de vida .

También ha mostrado su proceso de transformación estética, incluyendo cambios de look y tratamientos faciales, siempre manteniendo su autenticidad y obteniendo buena recepción del público.

En su carrera ha enfrentado críticas por su apariencia física, pero ella ha respondido con seguridad: afirma que no le preocupa el ‘qué dirán’ y que le importa más cultivar un buen corazón y responsabilidad profesional.

¿Quién es el novio de Érika Zapata?

Érika Zapata, la querida periodista de Noticias Caracol, ha reiterado en varias ocasiones que nunca ha tenido novio. A lo largo de entrevistas y publicaciones en redes sociales, ha explicado que su vida ha estado plenamente enfocada en su carrera profesional y en su familia, y que aún no ha experimentado una relación amorosa formal.

Además, ha aclarado que los rumores románticos con figuras como Andy Rivera o con su colega Sebastián Palacio solo se deben a su cercanía amistosa y al cariño del público que la sigue, sin base en una relación sentimental real.

Cabe remarcar que Zapata contó un desamor que tuvo luego de una relación pasajera (que no se consolidó como noviazgo), por lo que quedó con una tristeza que la ha llevado a su actual actitud.

Lo contundente es que no se conoce que Érika Zapata tenga novio actualmente, por lo que ahora solo está concentrada en sus labores periodísticas con Caracol Televisión y su familia.

