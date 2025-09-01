Un video del nuevo ‘reality’ del Canal RCN, para elegir a la nueva ‘Miss Universe Colombia‘ se volvió viral en redes sociales tras mostrar un detalle que no pasó desapercibido para los televidentes y seguidores del concurso.

En el clip aparece el jurado Hernán Zajar, reconocido diseñador colombiano, siendo abanicado por una persona de la producción mientras intervenía en el programa.

La escena causó una ola de críticas y comentarios que cuestionan si este tipo de gestos son necesarios en un set de televisión y, sobre todo, en un formato que busca exaltar el talento, la preparación y la disciplina de las mujeres que sueñan con representar al país en Miss Universo.

El momento que circula en plataformas digitales coincide con un discurso de Zajar en el que resaltaba el arduo trabajo de todo el equipo detrás del ‘reality’. Justo cuando hablaba de esfuerzo y compromiso, las cámaras captaron a alguien de producción abanicándolo, lo que fue calificado por muchos usuarios como un gesto “ostentoso”, “innecesario” y hasta “absurdo”.

Algunos de los comentarios en redes sociales fueron particularmente duros:

“Volvimos a la época de la esclavitud, en donde había que abanicar a los amos”, “eso parece de la época de la Colonia, nada que ver ese programa.”, “lo que faltaba, jajajaja, y este qué, humillando”.

Los internautas no solo criticaron al jurado, sino que también cuestionaron la producción del programa, argumentando que este tipo de imágenes transmiten un mensaje equivocado al público.

La polémica se encendió porque el gesto fue interpretado como una muestra de lujo exagerado o incluso de desigualdad dentro del equipo de producción. Algunos usuarios señalaron que, en un país donde las brechas sociales siguen siendo tan profundas, escenas como esta resultan ofensivas e innecesarias.

Otros, en cambio, minimizaron la situación, argumentando que probablemente se trató de un detalle logístico para ayudar al jurado a sentirse más cómodo en medio de las intensas luces de grabación. Sin embargo, esa versión no logró calmar la indignación de quienes consideran que el gesto fue inapropiado.

¿Cuándo se elegirá a la próxima ‘Miss Universe Colombia’ 2025?

Más allá de la polémica, el programa de RCN continúa su curso con gran expectativa. ‘Miss Universe Colombia: El Reality‘ arrancó el pasado 30 de agosto y se transmite los sábados y domingos.

En este espacio, las candidatas se enfrentan a diferentes pruebas que evalúan no solo su belleza, sino también su disciplina, su oratoria y su capacidad para representar al país en escenarios internacionales.

El punto culminante será el próximo 28 de septiembre, cuando en una gala en vivo y en directo se elija a la mujer que llevará la banda de Colombia en Miss Universo 2025. Este evento se perfila como uno de los más esperados del año en la televisión nacional, ya que el certamen internacional se llevará a cabo en Tailandia.

Si bien la polémica podría pasar como un episodio menor, también pone sobre la mesa una reflexión sobre la imagen que transmiten los ‘realities’ y el tipo de gestos que se permiten en televisión abierta. Mientras tanto, las candidatas siguen concentradas en sus entrenamientos y presentaciones, pues saben que en menos de un mes una de ellas tendrá la responsabilidad de representar a Colombia ante el mundo.

Con la fecha definitiva cada vez más cerca, la atención debería centrarse en el talento, la preparación y la historia de vida de las participantes. Sin embargo, al menos por ahora, la conversación en redes sociales gira en torno a un abanico que, sin proponérselo, se robó el protagonismo del concurso y las críticas que provocaron su esteno.

