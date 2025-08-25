A sus 32 años y siendo madre de un hijo adolescente, Ana Tavera ha decidido dar un giro trascendental en su carrera. Conocida por su paso por la televisión, el modelaje y recientemente por su participación en el ‘reality’ de supervivencia ‘Desafío XX‘, ahora se abre camino en el mundo de los reinados de belleza con la ilusión de convertirse en la próxima representante de Colombia en ‘Miss Universo 2025′, que se llevará a cabo en noviembre en Tailandia.

Ana no es una desconocida para el público colombiano. Con más de una década de trayectoria en los medios, ha explorado diferentes facetas dentro de la industria del entretenimiento.

Su carrera comenzó como modelo y rápidamente dio el salto a la actuación, participando en destacadas producciones televisivas. Además, se desempeñó como presentadora en formatos de concurso, entre ellos ‘La fila’, y actualmente es recordada como anfitriona oficial de los ‘Latino Show Awards‘, uno de los eventos musicales más importantes de la región.

Esa versatilidad frente a las cámaras le ha permitido ganarse un lugar en la pantalla nacional, pero también le ha enseñado a lidiar con la presión y las críticas, aspectos que seguramente jugarán a su favor en este nuevo reto que combina carisma, disciplina y resistencia emocional.

Exparticipante del ‘Desafío’, Ana Tavera, es candidata a Miss Universe Colombia 2025

Durante años, Tavera soñó con participar en certámenes de belleza, pero se enfrentó a las estrictas reglas de Miss Universo, que tradicionalmente excluían a mujeres con hijos o con experiencia como modelos de ropa interior.

Hoy, gracias a las nuevas políticas incluyentes del concurso, esas barreras desaparecieron, abriéndole la posibilidad de luchar por la corona que alguna vez sintió le estaba prohibida.

Con esta nueva apertura, Ana no solo busca cumplir un sueño personal, sino también convertirse en un ejemplo para mujeres que, como ella, han enfrentado prejuicios por su edad, maternidad o carrera.

¿Cómo fue el paso de Ana Tavera en ‘Desafío’?

En 2024, su nombre se hizo aún más visible gracias a su participación en ‘Desafío XX‘, la temporada con la que el ‘reality’ celebró dos décadas al aire. Aunque su paso fue breve, no pasó desapercibido. Fue señalada por algunos de sus compañeros como “floja” al no completar una de las pruebas físicas más exigentes, lo que finalmente la llevó a su eliminación temprana.

Sin embargo, lejos de tomarlo como un fracaso, Ana lo asumió como una experiencia de aprendizaje y como una prueba de la resiliencia que siempre la ha caracterizado. Ahora, con la seguridad que la define, busca dejar atrás las etiquetas y demostrar que tiene la fortaleza y la determinación necesarias para enfrentar un escenario aún más competitivo: la pasarela de Miss Universo.

¿Cuándo empieza Miss Universe Colombia 2025?

Su participación se enmarca dentro de ‘Miss Universe Colombia, el reality’, un innovador formato que transmitirá el Canal RCN a partir del 30 de agosto. A diferencia de ediciones anteriores, en esta ocasión el proceso será televisado y contará con la interacción del público, que podrá apoyar a sus candidatas favoritas en cada una de las cuatro etapas del certamen.

Ana representa al departamento del Meta, y desde ya se prepara para superar cada una de las pruebas que la producción ha diseñado para elegir a la soberana nacional. El concurso no solo medirá belleza y pasarela, sino también inteligencia, liderazgo y capacidad de comunicación, cualidades que resultan fundamentales para enfrentar la exigencia del escenario internacional.

¿Quiénes son los jurados de ‘Miss Universe Colombia’ 2025?

El lanzamiento oficial de este nuevo formato se hizo en una noche llena de glamour, brillo y expectativa, donde se presentaron los jurados que tendrán la tarea de guiar y evaluar a las participantes: Valerie Domínguez, Andrea Tovar y el diseñador Hernán Zajar.

Durante el evento, los tres coincidieron en la enorme responsabilidad que implica ser parte del proceso de formación de las candidatas y anticiparon un reality cargado de emociones, sorpresas y un nivel de exigencia comparable al que encontrarán en Miss Universo.

