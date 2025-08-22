Esta noche habrá Desafío de Sentencia y Bienestar en el ‘Box’ amarillo, en una competencia que les exigirá fuerza y puntería a cada uno de los equipos en la ‘Ciudad de las cajas’.

Por otra parte, parece que Rosa y Zambrano se enfrentarán en una de las tantas discusiones que se han visto en la cada Gamma.

Con ese panorama, Omega buscará cualquier oportunidad para romper la alianza que tienen sus dos rivales.

