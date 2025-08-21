El interés por la actualidad de las figuras del entretenimiento sirve para conocer mucho más acerca de las minucias detrás de lo que se puede ver en la pantalla chica entre los colombianos.

Uno de esos casos es el de Leo, concursante del ‘Desafío’ en la presente temporada y uno de los hombres cuya corpulencia y capacidad lo han llevado a convertirse en referente entre los seguidores.

El competidor de Alpha tiene detrás una inesperada relación con otra persona que se volvió en una de las figuras para los televidentes gracias a sus buenas presentaciones, en un lazo más que curioso.

¿Cómo es el nombre completo del Leo, del ‘Desafío’ 2025?

Leonel Herrera, nombre real de Leo del ‘Desafío’ 2025, tiene una vida como ‘coach’ desde sus redes sociales, en las que tiene un impulso notable como modelo y figura pública gracias a su aparición en el ‘reality’.

Lee También

Precisamente, su presencia en la competencia física de Caracol Televisión le abrió la oportunidad de contar con la visibilidad por parte de una compañía que promueve talentos a nivel nacional.

Se trata de La Agencia, que desde su cuenta institucional de Instagram compartió cómo aprovechó la imagen del participante del mencionado concurso para un calendario de 2026.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @laagenciaoficial (@laagencia_me)

Lo llamativo es que esa misma marca es la encargada de promover, afuera de Caracol Televisión, a otra de las figuras que brilló en otro de los ‘realities’ de ese canal, incluso en el mismo año.

Se trata del doble de Vicente Fernández en ‘Yo me llamo’ 2025, hombre que no solo es parte de una anécdota sino que se catapultó como el más destacado a pesar de la discordia que provocó entre Amparo Grisales y Rey Ruiz.

Cabe aclarar que la representante artística de Leo, del ‘Desafío’, es Alejandra Sandoval Cabrera, quien a su vez se presenta en redes sociales como creadora de contenido y estratega digital.

¿Quién fue el ganador de ‘Yo me llamo’ 2025 en Colombia?

El imitador de Vicente Fernández fue el ganador de ‘Yo m llamo’ en la décima temporada del ‘reality’ en Colombia, que concluyó el primero de julio de 2025. El nombre real del concursante es Víctor Manuel Serna, un joven de 22 años originario de Pereira, Risaralda.

Serna se consagró como el ‘doble perfecto’ del icónico cantante mexicano tras una reñida final en la que se enfrentó a los imitadores de Paquita la del Barrio, Luis Alfonso y Gloria Estefan. Su impecable interpretación de clásicos de la música ranchera, su impresionante registro vocal y la forma en que emuló la presencia escénica del ‘Charro de Huentitán’ lo hicieron merecedor del apoyo masivo del público colombiano, que votó por él a través de la página web de Caracol Televisión.

Como ganador, Serna recibió un millonario premio de 500 millones de pesos colombianos, además de la suma que acumuló a lo largo de la competencia. Su victoria no solo representa un logro personal, sino también el cumplimiento de un sueño que había perseguido por años, ya que, según relató en entrevistas, esta fue su tercera audición en el programa. Su triunfo se ha convertido en un ejemplo de perseverancia y talento, siendo recibido con gran entusiasmo por su comunidad natal.

¿Quién fue el último eliminado del ‘Desafío’ 2025?

La última eliminada del ‘Desafío 2025’ fue Sathya, una de las participantes más comentadas de la temporada. Su salida se dio en el ‘Desafío a Muerte’, un enfrentamiento decisivo en el Box Negro en el que compitió contra otras mujeres de su equipo y del equipo Omega.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Desafío (@desafiocaracol)

Sathya, quien había sido la primera eliminada de la competencia, había regresado al programa para reemplazar a otra concursante que tuvo que retirarse por lesión. Sin embargo, en esta segunda oportunidad, no logró superar el reto, lo que la dejó fuera del ‘reality’ por segunda vez. Durante la prueba, la atleta tuvo dificultades para completar un complejo circuito, quedando rezagada frente a sus compañeras Katiuska, María C. y Miryan, quienes lograron finalizar la prueba con éxito.

Su eliminación ha provocado debate en las redes sociales, con opiniones divididas entre quienes consideraban que su salida era esperada debido a su rendimiento y quienes lamentan que no haya podido aprovechar su segunda oportunidad. Sathya se despidió del programa con palabras de agradecimiento y con la convicción de haber dado lo mejor de sí en la competencia.

* Pulzo.com se escribe con Z