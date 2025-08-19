La creadora de contenido Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, permanece privada de la libertad en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, donde cumple una condena por actos de vandalismo contra Transmilenio en el marco del paro nacional. Su situación ha sido mencionada en repetidas ocasiones por el presidente Gustavo Petro, quien considera que el castigo en su contra ha sido desproporcionado.

En un reciente consejo de ministros, el mandatario le pidió al jefe de la cartera de Justicia, Eduardo Montealegre, que analizara el proceso. Además, señaló que a la ‘influencer’ “le echaron más años que a varios ladrones”, lo que catalogó como un ejemplo de “machismo judicial”. También comparó su situación con la de los responsables del caso Odebrecht: “Los criminales de Odebrecht están libres”.

Lo que dijo el abogado de ‘Epa Colombia’

En declaraciones a Semana, el abogado Francisco Bernate, que lidera la defensa de la creadora de contenido, explicó los motivos de ese interés presidencial. “El presidente, desde su discurso de posesión, ha mostrado preocupación por las personas que están privadas de la libertad por hechos relacionados con el estallido social. Daneidy Barrera Rojas es una de ellas”, puntualizó.

El jurista añadió que este proceso ha sido particularmente estricto, pese a que su defendida ya reparó económicamente a la aseguradora y al sistema de transporte masivo. “Lo que sorprende es ver cómo su defensa y todas las personas que han querido ayudar presentan petición tras petición y todas son negadas. Es como si las puertas estuvieran completamente cerradas para ella”, agregó.

Bernate subrayó que, más allá de las críticas que pueda despertar la conducta de la ‘influencer’, lo que desata debate es la dureza de la sanción frente a otros casos más graves que han recibido castigos menores o beneficios judiciales.

Petición para trasladar a ‘Epa Colombia’

La defensa también informó que solicitó el traslado de Epa Colombia de la cárcel El Buen Pastor a una guarnición militar, con el fin de mejorar sus condiciones de reclusión.

La creadora de contenido continúa pagando su condena, mientras se mantiene el debate sobre si la justicia en su caso ha sido ejemplarizante o excesiva. Por lo pronto, Petro ha reiterado que ve en ella un símbolo de cómo se manejó judicialmente la protesta social en Colombia.

