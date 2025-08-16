El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, estaría cumpliendo una instrucción del presidente Gustavo Petro en relación con el caso de Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’. Según información publicada por Semana, la influenciadora y empresaria no saldrá en libertad, pero sería trasladada desde la cárcel El Buen Pastor a la Estación de Carabineros de la Policía en Bogotá, un lugar que, de acuerdo con la revista, presenta mejores condiciones de reclusión.

El medio citado detalla que, si no ocurre ningún hecho extraordinario, ‘Epa Colombia’ compartirá lugar de reclusión con figuras públicas como Sandra Ortiz, exconsejera presidencial implicada en el escándalo de corrupción de la UNGRD, y Margareth Chacón Zúñiga, condenada por su participación en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. El cambio de centro penitenciario sería un paso importante en medio de las gestiones legales que se han adelantado en su nombre.

Desde hace siete meses, ‘Epa Colombia’ ha estado participando en actividades de estudio y trabajo dentro de El Buen Pastor, con el propósito de disminuir el tiempo de su condena. No obstante, una reciente decisión del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Bogotá abrió la posibilidad de trasladarla, aunque no contempla beneficios como libertad condicional o detención domiciliaria.

Durante este tiempo, múltiples solicitudes han sido enviadas al juzgado por parte de sus familiares, empleados y ciudadanos que defienden su papel como madre cabeza de familia y promotora de empleo entre poblaciones vulnerables a través de sus negocios. Sin embargo, todas estas peticiones han sido rechazadas tanto por el juzgado como por la Corte Suprema de Justicia.

Las autoridades judiciales insisten en la gravedad del delito cometido por la creadora de contenido, quien fue condenada por instigación a delinquir con fines terroristas, al haber destruido una estación de TransMilenio durante una jornada de protesta. A pesar del apoyo ciudadano y de su comportamiento actual en prisión, las opciones legales siguen siendo limitadas para la empresaria.

