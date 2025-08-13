Después de la derrota de Omega en el más reciente Desafío de Sentencia y Servicios del ‘Box’ amarillo, la tensión se apoderó de playa baja. Los integrantes del equipo fucsia discutieron su desempeño y, en medio del ambiente caldeado, María C. reveló que había tomado una decisión definitiva sobre su futuro en el programa.

La conversación se dio luego de que Katiuska, líder del grupo, cuestionara el rendimiento de su compañera: “Siempre perdemos, ¿por qué? Porque no le metes, no sé si es por miedo, si es por capacidad […]. Desde el primer día que empezó Omega no le metes. Nosotros vinimos aquí a ganar, esto es un juego”.

Vea acá toda la discusión:

Lee También

La decisión de María C. para irse del ‘Desafío’

Entre lágrimas, la participante reconoció que su paso por la Ciudad de las Cajas llegaba a su fin. Explicó que comprendía la percepción que tenían de ella en el equipo y que no quería ser un obstáculo para que Omega alcanzara sus metas.

“Yo ya tomé una decisión y ya la escalé, y yo me voy a ir […]. Se los quiero comunicar para que ustedes sepan cómo actuar. Yo vine a vivir una experiencia, a lo mejor no como ustedes […] No quiero sentir que los retraso para ganar o para cumplir los sueños”, expresó.

Aunque Sathya trató de persuadirla, la competidora dejó claro que su determinación era firme.

Recomendación de Katiuska para María C. en el ‘Desafío’

Frente a la negativa de María C. de portar el chaleco de sentencia, Katiuska le sugirió comunicar su salida directamente a la producción y mencionó que esta era la razón por la que no le habían manifestado su inconformidad antes.

No es la primera vez que María C. habla de abandonar el formato de Caracol Televisión. El pasado 8 de agosto, ya había admitido que consideraba irse debido a la presión que enfrentaba Omega.

* Pulzo.com se escribe con Z