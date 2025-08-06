La cosa está tensa en el ‘Desafío Siglo XXI’, ya que varios están cuestionando las coaliciones se estarían fragmentando. La reciente postura de chalecos ha caldeado los ánimos, y así se ha dejado ver.

Y es que Eleazar, capitán de Alpha y recientemente sentenciado, dijo con el chaleco puesto que en los otros equipos había gente que “no tenía palabra de hombre”. ¿A quién se habrá referido?

Minuto a minuto del ‘Desafío Siglo XXI’

8:14 p.m 2025-08-06T20:14:42-05:00 ID: wczsy Visita inesperada para Gamma Un pajarito naranja llegó este miércoles. ¿Será una señal?

8:13 p.m2025-08-06T20:13:03-05:00 ID: rgxcm Cris y Zambrano andan meditando sobre lo que se viene Mucho tiene que ver con la prueba.

8:02 p.m2025-08-06T20:02:20-05:00 ID: ygkqi ¡Comenzóóóó! Qué bulla hizo tina para arranzar este capítulo.

