Ago 6, 2025 - 8:15 pm

La cosa está tensa en el ‘Desafío Siglo XXI’, ya que varios están cuestionando las coaliciones se estarían fragmentando. La reciente postura de chalecos ha caldeado los ánimos, y así se ha dejado ver. 

(Vea también: [Video] Terrible susto en el ‘Desafío’ por accidente: hubo sangre en la arena por una patada

Y es que Eleazar, capitán de Alpha y recientemente sentenciado, dijo con el chaleco puesto que en los otros equipos había gente que “no tenía palabra de hombre”. ¿A quién se habrá referido?

Vea el capítulo a continuación:

Minuto a minuto del ‘Desafío Siglo XXI’

 

8:14 p.m ID: wczsy

Visita inesperada para Gamma

Un pajarito naranja llegó este miércoles. ¿Será una señal?

 

8:13 p.m ID: rgxcm

Cris y Zambrano andan meditando sobre lo que se viene

Mucho tiene que ver con la prueba.

 

8:02 p.m ID: ygkqi

¡Comenzóóóó!

Qué bulla hizo tina para arranzar este capítulo.

 

