El capítulo de ‘Masterchef‘ de este domingo 10 de agosto dejó uno de los momentos más emotivos de la temporada. Todo comenzó cuando los participantes levantaron la caja misteriosa esperando encontrar un reto culinario, pero, para sorpresa de todos, estaba completamente vacía.

Ante la curiosidad y el desconcierto, la presentadora Claudia Bahamón les explicó que esa ausencia de ingredientes era una metáfora para reflexionar sobre los vacíos y carencias que cada uno ha enfrentado en su vida.

La primera en tomar la palabra fue la actriz Alejandra Ávila, quien se abrió sobre una herida profunda que ha cargado por años.

“Siempre me he sentido sola. Aunque soy una buena persona, me han hecho creer lo contrario. Eso ha hecho que tome malas decisiones y que, en el amor, siempre me hagan daño. Me ha dolido mucho porque esas personas logran que uno no se sienta capaz, que lo pisoteen”, expresó con la voz entrecortada.

Luego fue el turno de Violeta Bergonzini, quien reveló haber pasado por relaciones que la marcaron emocionalmente. “Estuve con personas que me hacían sentir pequeña, que me dejaron la autoestima por el piso. Me hicieron sentir chiquita y tan poquita… y me lo creí. Me duele haberme sentido así y haber aceptado esas historias como si fueran verdad”, confesó.

Por su parte, Patricia Grisales compartió dos vacíos que han dejado huella en su vida. El primero, la ausencia de su madre, a quien siempre ha querido llamar pero ya no está. “Eso es algo que nunca voy a superar. Todos los días cojo el teléfono para llamarla, pero no puedo. Me ha marcado profundamente”, relató. El segundo vacío está relacionado con su hija: “Cuando me separé, fue muy difícil para las dos, especialmente por su adolescencia. Esa distancia emocional me dolió mucho”.

El participante Raúl Ocampo recordó con emoción y tristeza a su novia, la actriz Alejandra Villafañe, quien falleció de cáncer en octubre de 2023. “En ese momento lo único que supe era que debía cuidarla. Cuando eres cuidador, te atribuyes la responsabilidad de la salud de esa persona. Sin embargo, gané muchas cosas: viví un amor espectacular, me reconocí en mi mejor versión. Ahora, con su partida, lo que me queda es honrarla, porque ella despertó lo mejor de mí”, expresó.

Finalmente, el actor Jorge Herrera habló del dolor que le provoca la distancia de sus hijos. “Me gusta tenerlos conmigo y no puedo. Ellos tienen que irse y estar lejos, y arrastrar esos vacíos no es fácil. Es respetable para unos y otros, pero no deja de doler”, dijo con sinceridad.

El momento, cargado de emociones y lágrimas, dejó claro que, más allá de la competencia, ‘Masterchef’ también es un espacio donde sus participantes muestran su lado más humano y vulnerable, conectando con el público a través de experiencias de vida que muchos comparten.

