La noche del 8 de agosto estuvo marcada por emociones, tensión y un adiós inesperado en la cocina más famosa del país. ‘Masterchef Celebrity‘, en su décima temporada, llevó a cabo su sexto reto de eliminación, un episodio que sorprendió a los participantes y televidentes por el desafío planteado por los jurados.

(Vea también: Yepes dejó llorando a más de una por su inesperada despedida en Masterchef: “Me da pesar”)

Los famosos que se enfrentaron en esta ocasión fueron Valeria Aguilar, Caterin Escobar, Luisfer Hoyos, Mario Alberto Yepes, Michelle Rouillard, Raúl Ocampo y Patricia Grisales. Aunque en las últimas pruebas de eliminación se les había permitido libertad creativa para elaborar el plato que quisieran, esta vez la historia fue diferente.

Los chefs pidieron a los concursantes preparar una receta muy específica: la tradicional changua, un plato típico del altiplano cundiboyacense que, pese a su aparente sencillez, exige técnica y equilibrio de sabores.

Lee También

El giro en el formato rompió las expectativas de quienes esperaban desplegar su creatividad en un plato libre. Al finalizar el tiempo asignado, cada participante presentó su propuesta ante los jueces. Sin embargo, no todos lograron convencerlos. Raúl Ocampo, Mario Alberto Yepes y Michelle Rouillard terminaron en la temida cuerda floja.

El eliminado de la noche fue el exfutbolista Mario Alberto Yepes. La razón: su changua carecía de sal, un error que, en un plato tan tradicional y simple, resultó determinante para su salida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pulzo (@pulzo_col)

¿Cómo fue la despedida de Caterin Escobar a Mario Alberto Yepes?

Más allá de lo estrictamente culinario, la salida de Yepes provocó curiosidad en redes sociales debido a los rumores que han circulado durante semanas sobre un presunto romance entre el exdefensa de la Selección Colombia y la actriz Caterin Escobar. Aunque en pantalla su cercanía no ha sido muy evidente, versiones de personas cercanas a la producción aseguran que fuera de cámaras habría surgido una relación.

Por eso, con la eliminación del exjugador, muchos esperaban ver la reacción de la actriz. Y no tardó en llegar. Escobar compartió en sus historias de Instagram una fotografía junto a Yepes con el mensaje: “Tú eres el mejor y tú sí hiciste changua”. La frase, para varios seguidores del programa, fue interpretada como una indirecta dirigida a Michelle Rouillard, quien también estuvo a punto de salir en este reto.

Al escuchar de voz de Rausch que el eliminado era el excapitán de la Tricolor, sus compañeros quedaron boquiabiertos porque varios de ellos consideraban que la eliminada sería Michelle Rouillard.

La polémica con Michelle Rouillard

La exreina y modelo Michelle Rouillard estuvo en riesgo de eliminación por incluir pimentón en su changua, ingrediente que no hace parte de la receta tradicional. Para muchos televidentes, ese error debería haberle costado la permanencia en el concurso, pues era la segunda vez que se encontraba en una situación límite.

Sin embargo, los jueces decidieron mantenerla en la competencia, lo que causó comentarios de favoritismo en redes sociales.

Ante las críticas, Rouillard se defendió en su cuenta de Instagram, señalando que la decisión final fue de los jueces y que ella simplemente acató la retroalimentación recibida.

Las palabras de despedida de Mario Alberto Yepes

Al momento de despedirse, el exfutbolista, recordado por liderar la defensa de la Selección Colombia en el Mundial de Brasil 2014, dejó un mensaje de gratitud:

“Gracias por esta linda experiencia, por darme la oportunidad de conocer una faceta diferente, más humana y más cercana hacia la cocina. No es un adiós, es un hasta luego. Gracias por todo el cariño que me han brindado. Los quiero mucho”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mario Alberto Yepes (@marioayepes)

Yepes aseguró que se va satisfecho con lo aprendido y con los amigos que se lleva del programa: “Aprendí mucho, me divertí y me voy con amigos que jamás pensé que tendría en una cocina. Me siento feliz por lo que logré aquí”.

Con su salida, la competencia entra en una etapa más intensa. Los participantes que siguen en carrera —figuras reconocidas de la farándula nacional— buscarán no solo evitar la temida cuerda floja, sino ganarse un lugar en la gran final, donde el talento, la estrategia y la resistencia emocional serán claves para llevarse el título de ‘Masterchef Celebrity’.

* Pulzo.com se escribe con Z