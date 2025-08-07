Carla Giraldo, ganadora de ‘Masterchef Celebrity’ 2021, regresó a la famosa competencia culinaria este jueves 7 de agosto, pero esta vez no como participante, sino como invitada especial en la etapa decisiva del programa.

La actriz y presentadora, conocida también por su papel en ‘La casa de los famosos’, asumió el papel de juez para evaluar las habilidades de los concursantes, quienes enfrentaron el reto de preparar un sándwich de alta cocina con pan artesanal y una selección gourmet de ingredientes.

Al ingresar al set, Carla saludó con entusiasmo a los chefs y participantes, destacándose su emotivo abrazo con Claudia Bahamón, presentadora de ‘Masterchef Celebrity’.

Durante este encuentro, Carla recordó a Liss Pereira, otra de las competidoras más recordadas de la temporada pasada y con quien tuvo varios conflictos. Con sinceridad y humor, afirmó que lo que más recordaba de su paso por el programa era a Liss, porque ella la había convertido en una mejor competidora. Para Carla, la presencia de una rival fuerte y talentosa como Liss fue una experiencia positiva que la impulsó a dar lo mejor de sí misma.

Además, Carla compartió que su principal motivación durante la competencia fueron sus hijos, a quienes dedicaba cada plato que preparaba. Explicó que el amor y la inspiración que recibía de sus pequeños la ayudaron a mantenerse enfocada y a sacar lo mejor de sí en cada reto culinario. Incluso recordó con orgullo que logró sacar a todos sus competidores para coronarse como la ganadora indiscutible de ‘Masterchef Celebrity‘ 2021.

En esta ocasión, como jueza invitada, Carla tuvo la difícil tarea de evaluar a varios concursantes que se encontraban en peligro de eliminación, identificados por el delantal negro, símbolo de riesgo dentro del programa. Su exigente paladar y experiencia fueron clave para decidir quién merecía continuar en la competencia y quién debía despedirse.

La visita de Carla Giraldo fue recibida con emoción tanto por los participantes como por los televidentes, quienes pudieron verla en una faceta distinta, ejerciendo su autoridad y compartiendo anécdotas de su paso por el ‘reality’. Su presencia aportó un toque especial a esta etapa del programa recordando a todos el talento, la dedicación y la pasión que se requieren para triunfar en la cocina más famosa del país.

