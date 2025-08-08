La noche de este viernes 8 de agosto en ‘Masterchef Celebrity 2025′ pasará a la historia por la despedida de uno de los participantes más queridos. Con lágrimas y tensión se dio a conocer el nuevo eliminado.

El balón quedó en fuera de lugar cuando el exfutbolista Mario Alberto Yepes se retiró del concurso después de presentar un plato que no le gustó a los jueces del exitoso ‘reality’. Sin embargo, Belén Alonso lamentó su salida. “Me da mucho pesar”.

La prueba para los aspirantes magistrales de la cocina televisiva se centró en preparar un plato que es toda una joya gastronómica colombiana: la changua. Tuvieron únicamente 45 minutos y la despensa al límite para cocinar esta sopa tradicional, una presión que provocó gran estrés y dificultades entre los participantes.

Los seguidores del programa encendieron las redes sociales con reacciones y comentarios sobre la despedida de Mario Yepes. El exdefensor central, famoso en la cancha por su tenacidad y carisma, logró captar el cariño del público y jueces dentro de’ MasterChef’ por su sencillez y disciplina. Sin embargo, su esfuerzo en la cocina no fue suficiente para salvarlo de la temida eliminación.

Por otro lado, la presentadora Claudia Bahamón fue una de las más afectadas por la despedida de Yepes. Asimismo, Caterin Escobar, con quien el exjugador tuvo una química especial, incluso, hay rumores de romance, también se mostró afectada.

Salida de Yepes de Masterchef recuerda la eliminación de Rene Higuita

No es la primera vez que el concepto de imperdonable en la cocina de MasterChef Celebrity 2025 se toma a la ligera. Previamente, otros concursantes también tuvieron que abandonar el concurso por errores graves.

El recordado arquero René Higuita, tercer eliminado del reality, también tuvo una despedida emotiva y marcada por las lágrimas de sus compañeros. Andrea Guzmán fue otra víctima más de las reglas rígidas de este concurso culinario; su aventura en la cocina terminó cuando cometió el error de servir un pollo crudo en una de las pruebas.

