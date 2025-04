La actriz colombiana Alejandra Ávila, recordada por su participación en varias producciones de televisión, actualmente hace parte del elenco de celebridades que compiten en el ‘reality’, de RCN, ‘Masterchef celebrity‘.

Sin embargo, lo que muchos no sabían es que, antes de comenzar las grabaciones del programa, sufrió una fractura en el peroné cuando bajaba de su carro, situación que puso en duda su participación en el concurso culinario.

Alejandra Ávila contó qué le pasó en su pie derecho

En una reciente entrevista con ‘Buen día, Colombia’, Ávila relató con sinceridad lo que vivió con esta lesión. Según contó, consultó a tres médicos diferentes debido al dolor persistente en su pie. Fue el tercer especialista quien le confirmó que, efectivamente, tenía una fractura en el peroné. Sin embargo, lo que sorprendió fue que el diagnóstico no implicó una cirugía inmediata.

“El médico me dijo: ‘No te voy a operar’. Me explicó que, aunque se trataba de una fractura, el hueso no se había desplazado y que, si seguía así durante los siguientes semanas, podría evitar el quirófano”, contó la actriz.

A pesar de la gravedad de la lesión, Ávila continuó con su rutina diaria con ciertas precauciones. “Curiosamente, desde el primer día logré caminar sin mayores complicaciones. No he hecho ejercicio fuerte, tampoco he usado tacones altos. Solo he usado un tacón pequeño y, por supuesto, todo el tiempo llevo una tobillera para protegerme”, explicó.

La fractura ocurrió hace aproximadamente cinco meses, y durante todo este tiempo, la actriz ha seguido su proceso de recuperación sin detener sus compromisos laborales. “Ya estamos grabando ‘Masterchef’, y gracias a Dios he podido hacerlo sin problemas. Me siento mucho mejor, el hueso ha ido soldando bien, y he estado en movimiento, pero con mucho cuidado”, agregó.

Además, mencionó que, de haberse sometido a la cirugía, habría tenido que permanecer completamente en reposo durante varias semanas y con un tornillo en su pie, lo que habría comprometido su participación en el programa.

¿Cómo le ha ido a Alejandra Ávila en su participación de ‘Masterchef’?

“Si me hubieran operado y me colocaban tornillos, probablemente no habría podido grabar ni continuar con mis rutinas. Menos mal no fue necesario. He podido entrenar funcional, suave, pero constante, y todo va avanzando muy bien”, afirmó con optimismo. La actriz también expresó su agradecimiento por haber podido seguir adelante a pesar de la lesión.

“Estoy agradecida con Dios porque me permitió continuar sin mayores complicaciones. Cada día me siento más fuerte, y estoy disfrutando mucho esta nueva etapa en ‘Masterchef’”, concluyó.

A la actriz le ha tocado mantenerse de pie durante las grabaciones del programa con extrema precaución y siempre con una venda en el pie. Debido a su recuperación, no puede hacer esfuerzos físicos intensos, ha suspendido los entrenamientos con peso y tampoco le es posible correr, ya que el hueso aún se encuentra en proceso de consolidación.

Hoy, Ávila sigue firme en la competencia, demostrando que con determinación, cuidado y actitud positiva, es posible salir adelante incluso en medio de circunstancias adversas.

