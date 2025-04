En medio de su participación en ‘La casa de los famosos‘, uno de los programas más populares de la televisión nacional, la reconocida ‘influencer’ y cantante conocida como ‘la Toxicosteña’ ha compartido con sus compañeros y con el público una creciente inquietud por la situación que, según ella, podría estar atravesando su familia fuera del ‘reality’.

¿Por qué le enviaron ropa a ‘la Toxicosteña’?

Durante una conversación al interior de la casa, la artista expresó que se siente angustiada desde que recibió una maleta con ropa enviada por su equipo. Según explicó, lo que le llegó no corresponde con lo que ella esperaba, y siente que eligieron prendas que considera las “peores” de su clóset.

Para ella, esto podría ser una señal de que las cosas no van bien en casa, lo que la llevó a pensar que su familia estaría enfrentando dificultades económicas.

Desde el pasado lunes 14 de abril, la ‘Toxicosteña’ ha sido abierta con sus emociones frente a las cámaras, manifestando su preocupación y asegurando que ha tenido sueños y pesadillas relacionados con este tema. También ha mencionado que teme que no se estén recibiendo los pagos correspondientes o que no haya dinero suficiente para comprarle ropa adecuada para el programa, lo que la ha llevado a pensar si saldría del programa.

Estas ideas han comenzado a afectarla emocionalmente, causándole ansiedad y pérdida de tranquilidad dentro del concurso. Ante sus comentarios, varios de sus compañeros le han sugerido acudir al psicólogo del programa y pedir orientación al ‘jefe’ del ‘reality‘ para tener claridad sobre lo que realmente sucede fuera de la casa.

‘Sin embargo, la ‘Toxi’ ha rechazado la ayuda, argumentando que ya ha notado varias señales que le indican que su intuición no está errada y que, efectivamente, algo no anda bien en su entorno familiar. La preocupación de la artista no pasó desapercibida en redes sociales.

Equipo de ‘la Toxicosteña’ denuncia a personas inescrupulosas

Algunos seguidores, conmovidos por su testimonio, comenzaron a movilizarse para enviarle productos y ropa, buscando contribuir a su bienestar dentro de la competencia. No obstante, la situación se complicó cuando comenzaron a surgir denuncias de personas inescrupulosas que, aprovechándose del momento, habrían estado recolectando dinero a nombre de ‘la Toxicosteña’ sin su autorización, lo que encendió las alarmas entre sus verdaderos seguidores.

Frente a esto, el equipo de trabajo oficial de la artista publicó un comunicado en redes sociales aclarando la situación. En el mensaje, desmintieron cualquier tipo de colecta y pidieron a los fans que no enviaran dinero a personas ajenas al círculo cercano de ‘la Toxi’. Aseguraron que todo está bajo control y que la participante habría malinterpretado la situación debido al aislamiento propio del programa.

“Amigos, por favor, no envíen nada a personas que no forman parte del equipo oficial. Todo está súper bien, no está pasando nada grave”, señalaron en sus redes.

También mencionaron que ya se está gestionando el envío de nuevos productos y prendas para tranquilizar a la artista y permitirle continuar con su participación en el ‘reality’ de manera normal.

Finalmente, el equipo de ‘la Toxi’ hizo un llamado a la sensatez y pidió no dejarse engañar por falsas campañas en redes sociales: “¿En qué cabeza cabe que los hijos de una de las participantes de un ‘reality’ tan exitoso en Colombia estén pasando necesidades? Esto le está abriendo muchas puertas a ella, y no hay motivos para preocuparse”.

Con estas declaraciones, se busca no solo frenar los rumores, sino también proteger la imagen y tranquilidad de ‘la Toxicosteña’, quien continuará en competencia mientras su entorno cercano se encarga de garantizarle apoyo y estabilidad desde el exterior.

