Dayana Jaimes decidió pronunciarse, aunque de manera indirecta, el domingo 13 de abril ante la controversia que la involucra. Lo hizo por medio de varias historias publicadas en su cuenta de Instagram, donde compartió mensajes de carácter espiritual.

Sin referirse de forma explícita al tema, dejó entrever su posición frente a las críticas que ha recibido tras la difusión de una fotografía que desató rumores. En uno de los mensajes más destacados, escribió:

“Perdónenme por hablarles de Dios y muchas veces no reflejarlo, pero si están buscando un ejemplo a seguir, miren a Dios, no me miren a mí. Yo solo soy barro igual que ustedes”. En otro fragmento que también fue ampliamente replicado en redes sociales, Jaimes agregó: “Mejor preocúpense por sus pecados, porque Dios no les va a preguntar por los míos”, dando a entender que no pretende justificar sus acciones ante el juicio público.