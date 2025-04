Lily Díaz, hija del recordado cantante vallenato Diomedes Díaz, se ha convertido en el centro de atención mediática luego de que saliera a la luz una posible traición por parte de su esposo, Evelio Escorcia. La situación tomó fuerza cuando comenzó a circular una imagen comprometedora en la que Escorcia aparece besando a Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, medio hermano de Lily.

Este escándalo familiar no solo causó revuelo por tratarse de figuras relacionadas con una de las dinastías más reconocidas del vallenato, sino también por el componente personal que afectó a Lily Díaz, quien actualmente atraviesa su proceso de embarazo y está próxima a dar a luz a dos bebés. Durante días, la comunicadora social y periodista optó por el silencio frente a las crecientes especulaciones, enfocándose en su bienestar y el de sus hijos por venir.

Sin embargo, recientemente decidió compartir una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram que, aunque no mencionan directamente la situación, han sido interpretadas por muchos como una respuesta clara a la polémica. Con un tono reflexivo y espiritual, Lily dejó entrever cómo está afrontando este duro momento emocional.

En una de las imágenes compartidas, citó un versículo bíblico del libro de Samuel:

“Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho; porque Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón”. Con esta cita, Lily parece enviar un mensaje de fe, apelando al juicio divino por encima de las apariencias o las acciones humanas.

Otra publicación reforzó esa idea de confianza en Dios ante la adversidad.

“La bondad de Dios no depende de lo que hagamos o dejemos de hacer; es parte de su esencia. Él es bueno siempre, incluso cuando no entendemos. Confiar en su bondad es descansar en la certeza de que, aunque no veamos el camino completo, sus planes siempre son mejores que los nuestros”, escribió.