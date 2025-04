Una reciente fotografía ha puesto nuevamente en el ojo del huracán a Dayana Jaimes, viuda del fallecido cantante vallenato Martín Elías, y a Evelio Escorcia, esposo de Lily Díaz, hija del legendario Diomedes Díaz.

En la imagen, que circula ampliamente en redes sociales como Instagram y TikTok, se les ve, presuntamente, dándose un beso, lo que ha desatado una avalancha de rumores, especulaciones y opiniones divididas entre los seguidores de la dinastía Díaz.

La imagen ha provocado una fuerte polémica mediática, especialmente por los vínculos familiares entre los involucrados. Evelio Escorcia es el actual esposo de Lily Díaz, media hermana de Martín Elías, por lo que el presunto romance entre él y Dayana Jaimes ha sido considerado por muchos como una “traición” dentro de la familia.

El silencio de los protagonistas del escándalo ha avivado aún más la controversia. Ni Dayana ni Evelio han emitido declaraciones al respecto, y Lily tampoco ha dado señales de pronunciarse.

En medio del revuelo, Jaimes optó por desactivar los comentarios en sus redes sociales, una decisión que muchos interpretaron como una estrategia para evitar el linchamiento digital.

Mientras tanto, Patricia Acosta, madre de Martín Elías, rompió su silencio de manera sutil pero contundente. Publicó en su cuenta de Instagram una fotografía de su hijo fallecido, sin ninguna descripción en medio de la controversia.

Aunque no mencionó directamente a Dayana Jaimes ni al escándalo, muchos seguidores entendieron el gesto como una indirecta cargada de dolor, decepción y reproche hacia su exnuera, después de unos minutos eliminó la foto.

Desde la trágica muerte de Martín Elías en 2017, ambas habrían tenido una relación tensa, marcada por desencuentros y declaraciones controversiales. Ese mismo año, Acosta acusó públicamente a Dayana de haber contribuido, de manera indirecta, al accidente que le costó la vida al artista. Incluso llegó a afirmar que Jaimes nunca amó verdaderamente a su hijo y que solo le interesaba su fama y fortuna.

“Que Dios me perdone, no soy nadie para juzgarla, solo soy una pecadora, pero a mí no se me ha quitado de la mente que Dayana tuvo que ver con que Martín se matara porque ella quería que le quedara todo lo que Martín había hecho para buscarse otro. Porque ella no quería a Martín Elías. Ella nunca quiso a Martín, ella quiso fue el poder, la plata de Martín Elías”, se escucha decir a Patricia Acosta en un audio que se viralizó nuevamente tras la reciente controversia. Este nuevo escándalo llega justo cuando se acerca el aniversario luctuoso de Martín Elías, quien falleció el 14 de abril de 2017 tras un trágico accidente de tránsito.