En redes sociales se viralizó un antiguo video de Dayana Jaimes y Martín Elías, que despertó la ira de los internautas debido a las supuestas prohibiciones que Jaimes le imponía a su difunto esposo.

En el clip se ve a Martín junto a su esposa llegando a la fiesta de cumpleaños del ‘Cacique de La Junta’, Diomedes Díaz, y lo que llamó la atención de los usuarios fue la actitud de Dayana, ya que, al parecer, no dejó que Martín saludara a los invitados y tampoco permitió que las personas se acercaran a saludarlo.

Tras difundirse el video, una seguidora de ‘La Mona Linda’ le preguntó sobre lo que había sucedido en aquella fiesta.

Al recibir el mensaje, a través de su cuenta de Instagram, Dayana aclaró la situación y mencionó: “La gente y sus supuestos imaginarios y locuras. Tú puedes ver un video y lo puedes ver de diferentes maneras, yo qué me voy a poner a prohibirle a Martín que salude a alguien”.

Y agregó: “Esto sería lo último, ¡lo último! Para nada, yo no era así, ustedes creen que yo cogía a Martín y lo manejaba a mi manera. No, están muy equivocados. Martín era una persona de temperamento y lo respetaba muchísimo, porque soy de esas mujeres que me gusta que el hombre sea el amo y dueño del hogar”.