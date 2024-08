Dayana Jaimes ha tenido que enfrentar muchas situaciones desde que el hijo de Diomedes Díaz falleció en 2017. La relación de ella con la primera esposa del cantante nunca fue buena, incluso cuando Martín Elías respondía por todo lo de su hijo mayor.

Después del accidente, las cosas legales se complicaron, pues inició una pelea legal por los bienes del cantante. Han pasado varios años y dicha discusión no ha terminado de resolverse y Martín Junior ha estado en la mitad de la situación.

Sin embargo, y según lo que cuenta la misma Dayana Jaimes, eso no ha afectado la relación que tiene con el joven que busca seguir los pasos musicales de su papá.

“¿Hasta cuando esta pregunta? Les voy a hablar con la mano en el corazón. Yo a ‘Martincito’ le tengo un cariño inmenso desde el día uno que lo conocí. Su papá lo amaba. Cuando llegaba de vacaciones acá pequeño se emocionaba tanto porque él vivía en Bogotá. A pesar de que no tenga una buena relación con su familia materna porque tenemos muchos procesos judiciales, a pesar de todo lo que me ha tocado vivir, esas experiencias que no han sido gratas, nunca he guardado rencor en mi corazón hacia él. Siempre lo recibo con mucho amor y mucho cariño”, afirmó Jaimes.

Además de eso, contó que el joven tiene una excelente relación con Paula, la hija entre Dayana Jaimes y Martín Elías:

“Paula ama a su hermano, yo siento que ella lo ve como un orgullo. Todo el tiempo quiere estar con él. A veces me toca decirle: ”Martincito’, no le estés dando tantos gustos a Paula porque si le das la mano, ella te quiere coger el brazo entero. Yo sé que él quiere llenar ese vacío de su papá complaciéndola”, terminó por declarar.

