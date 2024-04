La viuda de Martín Elías Díaz, Dayana Jaimes contó que la muerte ha estado cerca de ella, pues no solo pasó el duelo del fallecimiento de su esposo, sino el de su hermana.

Jaimes, de 36 años, conversó con la periodista Cristina Estupiñán en el programa ‘Sinceramente, Cris’, donde dio a conocer cómo ha sido su proceso después de la muerte de su hermana mayor.

“Yo perdí a mi hermana en un momento a otro, ella no estaba enferma ni nada. Ella estaba muy joven, tenía 34 años, y fue un golpe muy grande para mí. Recuerdo que andaba de novia con Martín y fue un apoyo fundamental”, manifestó.

Después dijo: “Ella entró a la clínica, precisamente a UCI. Ella llamó a mi otro hermano, quien es médico, y le comentó que la tenían que operar, tengo apendicitis, pero lo raro era que ella le dolía la parte de la espalda y no tenía fiebre, además no presentaba síntomas de que dijera que era apendicitis”.

“Le hicieron la operación, le sacan la apéndice, ella salió en ‘shock’ y al día siguiente murió. El médico tomó una decisión desafortunada que no tenía que tomar y esa decisión fue la que mató a mi hermana [… ] fue negligencia médica”, añadió Jaimes.

La mamá de Paula Díaz le contó a Estupiñán: “El médico general que la había examinado, había dicho que las plaquetas estaban muy bajas. Cuando dicen que las plaquetas están bajas puede ser por causa de un dengue, pero el cirujano dijo que no, que había que operarla porque podría desencadenar en una peritonitis”.

“La operaron, salió de la operación, y al día siguiente nos dijeron: ‘solo un milagro’ . Tengo entendido que las plaquetas están bajas y la sangre no coaguló por eso se puso muy mal. Ella murió un 17 de junio de 2011 a medio día”, dijo la comunicadora quien después de ese episodio se volvió una mujer resiliente.

Por otro lado, su mamá empezó a presentar problemas de salud. Y después de llamar y conseguir una cita con un médico importante en Cartagena su mamá, le diagnosticaron un tumor en la cabeza del tamaño de una naranja y eso le generaba un dolor en una pierna.

“Fue operada con éxito y mi mamá salió caminando, para mí fue algo bonito porque Dios lo hizo posible”.

A un año y medio de la muerte del cantante, su mamá se desmayó en la casa, la llevaron a la clínica y de ahí le practicaron un ‘tac’ y el examen reveló que tenía un tumor. Sin embargo, la cirugía era muy costosa y no conseguían un médico para operarla.

“Fue una semana desgastante para todos, yo recuerdo que llegué a casa, me arrodillé y le pedía a Dios: ¿qué hacemos?”, exclamó entre lágrimas.

Finalmente, les dieron la buena noticia de que un médico en Bogotá iba a operar a su mamá. “Mi sorpresa era que el médico era muy joven y eso me preocupó, pero mi mamá me dijo: “Tranquila, hija que el que me va a operar es Dios, por medio de sus manos. Y todo fue un éxito”.

