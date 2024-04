Por: EL PILON SA

Unas explosivas declaraciones entregó el cantautor Rafael ‘Cabe’ Solano al programa ‘Buen Día Colombia’, de RCN Televisión, sobre la relación de Martín Elías Díaz y Dayana Jaimes. Según el músico, el hijo de Diomedes Díaz pensaba separarse de su esposa.

“Esa relación estaba mal, había muchos problemas. Pues, yo no vivía en esa casa, pero él lo reflejaba con los amigos, hasta lloraba…”, aseguró Solano en el programa matutino.

Afirmó que unos días antes de su muerte, Martín Elías Díaz llegó en horas de la madrugada a la casa del ‘Negro Guacharaca’ y le habría comentado que su matrimonio con Jaimes no estaba funcionando porque supuestamente está intervenía en sus asuntos familiares.

“Él muere un viernes Santo y el lunes Santo llega a las 5:00 de la mañana a la casa del ‘Negro guacharaca’, entro, se sentó llorando; le preguntaron por qué lloraba y dijo: ‘Tengo problemas con mi esposa, se mete con mi mamá, se mete con ustedes’. Estaba en una situación difícil; con los 3 hablamos de esa situación que estaban en plan de separarse… Lo más importante es que Martín descansa en la Paz de nuestro señor Jesucristo”, expresó.

¿Qué dice Dayana Jaimes?

La reacción de la periodista Dayana Jaimes, viuda y heredera de Martín Elías Díaz, no se hizo esperar. En sus redes sociales publicó una serie de videos asombrada de las declaraciones de ‘Cabe’ Solano y una vez más destacó el amor que el cantante vallenato sentía por ella y su hija Paula Elena, a las que siempre les expresaba su cariño a través de publicaciones en su cuenta de Instagram y en sus álbumes musicales.

“¿Esto en qué cambia la historia?”, cuestionó Dayana Jaimes y mencionó que muchas personas aún siguen inconformes porque ella es una de las herederas del artista.

Por otro lado, compartió un chat con el programa de RCN Televisión en el pedían conocer su opinión sobre los señalamientos de ‘Cabe’ Solano, sin embargo, dijo que no “le interesaba” pronunciarse.

“Gracias no me interesa, la familia de Martín [hermanos y madre] amigos

CERCANOS saben lo que fui en su vida, me quedo con lo vivido, no tengo que salir aclarar nada y menos juicios que vengan de ese tipo de personas”, agregó.

Dayana y Martín Elías se casaron en Cartagena, Bolívar en octubre de 2014

Este domingo 14 de abril se conmemoraron siete años del fallecimiento de Martín Elías Díaz en un accidente de tránsito.

