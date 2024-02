Un carrusel de fotos de los primeros días del 2024, compartido por Dayana Jaimes en sus redes sociales, generó polémica luego de que una usuaria la criticara por su aspecto físico. La ‘Mona linda’ no dudó en defenderse y arremetió contra la mujer.

“No te apliques tanto relleno porque estás cambiado su físico, eres bonita para que tu rostro luzca diferente”, escribió la usuaria en la publicación. Ante esto, Dayana le respondió que dejara de opinar sobre las decisiones de los demás y le exigió respeto.

“Señora, deje de opinar de las decisiones de los demás, en la publicación yo no le pregunto si me veo bien o qué debo dejar de hacerme. Es mi cara, es mi plata y yo veré que hago con ella. Nadie ha pedido su opinión y ojalá lo entienda y lo aplique en su vida, donde no pidan su opinión, no la dé”, dijo Dayana Jaimes.

Al mismo tiempo, aseguró que seguirá haciéndose tratamientos faciales y recalcó que no le interesa la opinión de los demás.

“Yo no publico pidiendo opiniones de ustedes y menos de mi físico, entonces aprendan a no opinar de lo que no se le está preguntando, y si no tienen nada que decir, y si les parece que estoy full de botox, relleno, o lo que sea, ahórrese el comentario y quédese callada porque es mi cara, es mi plata y no lo dejaré de hacer porque te sientes insatisfecha con mi físico”, añadió.