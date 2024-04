El pasado 30 de marzo, con un emotivo video compartido en el canal de YouTube del programa ‘La Sala de Laura Acuña‘, la presentadora bumanguesa despidió a Cristina Estupiñán, quien ahora se embarca en la creación de su propio programa de entrevistas.

¿En qué trabajará Cristina Estupiñán?

El programa ‘Lo sé todo‘ entrevistó a Estupiñán y ella habló a qué se va a dedicar ahora en adelante:

“En la vida, se enfrentan decisiones importantes. Siempre he sido una mujer decidida, y esta vez no fue diferente. En un momento de reflexión y oración con Dios, sentí que era el momento oportuno para embarcarme en un nuevo proyecto y aprovechar una nueva oportunidad que la vida me presentaba”, comentó Estupiñán.

La presentadora contó:

“Mi programa se va a llamar ‘Sinceramente Cris’, es un espacio de entrevistas del corazón y del alma. Muy cercana a todas las personas que lo van a ver, son de 20 a 30 minutos y se va enfocar en conocer a fondo el corazón de los personajes de la vida pública”.

La esposa del comentarista deportivo Juan Felipe Cadavid señaló que este es un programa que estará en alianza con el diario AS Colombia e iniciará este martes 9 de abril a las 6:00 p. m. y la primera entrevistada será la presentadora Carolina Cruz.

La comunicadora indicó que los invitados serán cantantes, artistas, futbolistas y personajes de la vida nacional, hasta se presume que estará Falcao García. “La gente tiene muchos mensajes buenos para transmitir a los oyentes”.

¿Quién es el esposo de la periodista Cristina Estupiñán?

La periodista está casada con Juan Felipe Cadavid, reconocido columnista y comentarista deportivo que trabaja para el diario AS Colombia. También trabajó en medios como Win Sports y Canal RCN. Estupiñán comentó: “Mi esposo ha sido un apoyo fundamental para mí, cree y ve muchas cualidades en mí. Somos dos periodistas diferentes, él es columnista y comentarista deportivo y yo estoy con mis entrevistas, me gusta escuchar a la gente, hablar y conversar con un tema y ese mensaje llevárselo a la gente”.

